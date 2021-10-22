https://tr.sputniknews.com/20211022/abdden-halkbank-karari-yargilama-surecek-1050091450.html

ABD’den Halkbank kararı: Yargılama sürecek

ABD’den Halkbank kararı: Yargılama sürecek

ABD'nin New York kentindeki istinaf mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları delmesi suçlamasıyla yürütülen davanın sürmesi gerektiğine hükmederek... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T18:02+0300

2021-10-22T18:02+0300

2021-10-22T18:04+0300

türkiye

abd

iran

new york

halkbank

mahkeme

yaptırım

temyiz mahkemesi

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ABD'deki Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın talebini reddederek, bankanın yargılanabileceğine hükmetti.T24'ün Reuters'tan aktardığına göre Halkbank, İran’ın ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardım etme iddiası ile açılan davanın kaldırılmasını talep etmişti. Talebi reddeden mahkeme Halkbank’ın İran yaptırımlarının ihlali nedeniyle dava edilebileceğine karar verdi.Mahkeme, yabancı egemen dokunulmazlıklar yasası Halkbank’ı korusa bile, bankaya karşı yapılan suçlamaların ticari aktivite kapsamında olduğuna karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210506/abdden-hakan-atillaya-10-yillik-ticaret-yasagi-1044440456.html

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abd, iran, new york, halkbank, mahkeme, yaptırım, temyiz mahkemesi