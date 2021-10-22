ABD’den Halkbank kararı: Yargılama sürecek

ABD'deki Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın talebini reddederek, bankanın yargılanabileceğine hükmetti.T24'ün Reuters'tan aktardığına göre Halkbank, İran’ın ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardım etme iddiası ile açılan davanın kaldırılmasını talep etmişti. Talebi reddeden mahkeme Halkbank’ın İran yaptırımlarının ihlali nedeniyle dava edilebileceğine karar verdi.Mahkeme, yabancı egemen dokunulmazlıklar yasası Halkbank’ı korusa bile, bankaya karşı yapılan suçlamaların ticari aktivite kapsamında olduğuna karar verdi.
T24'ün Reuters'tan aktardığına göre Halkbank, İran’ın ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardım etme iddiası ile açılan davanın kaldırılmasını talep etmişti. Talebi reddeden mahkeme Halkbank’ın İran yaptırımlarının ihlali nedeniyle dava edilebileceğine karar verdi.
Mahkeme, yabancı egemen dokunulmazlıklar yasası Halkbank’ı korusa bile, bankaya karşı yapılan suçlamaların ticari aktivite kapsamında olduğuna karar verdi.