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https://tr.sputniknews.com/20211022/abdli-sinir-yetkilileri-siginmacilara-cinsel-ve-fiziksel-tacizde-bulunuyor-1050079054.html
'ABD'li sınır yetkilileri sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor'
'ABD'li sınır yetkilileri sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor'
İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan raporda, ABD’ye sığınma talebinde bulunan kişilerin yetkililer tarafından istismar edildiği öne sürüldü. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T12:47+0300
2021-10-22T12:47+0300
dünya
abd
insan hakları izleme örgütü (hrw)
sınır
abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp)
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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) 26 sayfalık 'Size Değersizmişsiniz Gibi Muamele Ediyorlar: ABD Sınır Görevlileri Tarafından İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Dahili Suistimal Raporları' ile ilgili araştırma kapsamında ABD’de 2016-2021 yıllarında kayıtlara geçen 160’tan fazla tutanak incelendi.Raporda ABD’li yetkililerin sığınmacılara karşı fiziksel, cinsel ve sözlü tacize başvurduklarına, yasal süreci ihlal ettiklerine ve ayrımcılık yaptıklarına ilişkin iddialar yer aldı.HRW’nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında elde ettiği belgelerde Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri ile Sınır Devriye ajanlarının görevlerini kötüye kullandıklarına ve sığınmacıları istismar ettiklerine ilişkin tespitler dikkati çekti.Rapora konu olan 160 kayıttan birinde San Francisco İltica Ofisinde küçük bir çocuğun sınır görevlileri tarafından soyunmaya zorlandığına ve taciz edildiğine ilişkin ayrıntılar yer aldı.HRW ABD Direktör Yardımcısı Clara Long, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin sığınmacılara yönelik davranışlarını 'dudak uçuklatıcı' olarak niteledi.Hükümetin, sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerine karşı duyarsızlığına dikkati çeken Long, "DHS, sınır ajanslarının şok edici istismarlarını normalleştirmiş görünüyor. Başkan Joe Biden yönetimi DHS ve bileşenlerinin başarısızlıkları için mazeret bulmamalı, bunun yerine ABD sınır ve göçmen ofisleri tarafından, ırkları yüzünden ayrımcılığa uğrayanlar dahil, mağdur edilen kişilerin adalete erişiminin sağlanması ve bu devamlı istismar ve görevi kötüye kullanma yapısının sona ermesi için acil adımlar atmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Raporda, HRW’nin DHS’den söz konusu istismar ve ihlal iddialarının etkin soruşturulmasını ve disiplin cezalarının işletilmesini talep ettiği ancak herhangi bir karşılık alamadığı da belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/abd-gelen-tepkiler-uzerine-meksika-sinirinda-atli-ekip-uygulamasina-son-verdi-1049194767.html
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abd, insan hakları izleme örgütü (hrw), sınır, abd sınır ve gümrük muhafaza birimi (cbp)

'ABD'li sınır yetkilileri sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor'

12:47 22.10.2021
© REUTERS / Marco BelloABD - Teksas - göçmenler
ABD - Teksas - göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Marco Bello
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İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanan raporda, ABD’ye sığınma talebinde bulunan kişilerin yetkililer tarafından istismar edildiği öne sürüldü.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) 26 sayfalık 'Size Değersizmişsiniz Gibi Muamele Ediyorlar: ABD Sınır Görevlileri Tarafından İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Dahili Suistimal Raporları' ile ilgili araştırma kapsamında ABD’de 2016-2021 yıllarında kayıtlara geçen 160’tan fazla tutanak incelendi.
Raporda ABD’li yetkililerin sığınmacılara karşı fiziksel, cinsel ve sözlü tacize başvurduklarına, yasal süreci ihlal ettiklerine ve ayrımcılık yaptıklarına ilişkin iddialar yer aldı.
HRW’nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında elde ettiği belgelerde Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri ile Sınır Devriye ajanlarının görevlerini kötüye kullandıklarına ve sığınmacıları istismar ettiklerine ilişkin tespitler dikkati çekti.
Rapora konu olan 160 kayıttan birinde San Francisco İltica Ofisinde küçük bir çocuğun sınır görevlileri tarafından soyunmaya zorlandığına ve taciz edildiğine ilişkin ayrıntılar yer aldı.
HRW ABD Direktör Yardımcısı Clara Long, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin sığınmacılara yönelik davranışlarını 'dudak uçuklatıcı' olarak niteledi.
Hükümetin, sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerine karşı duyarsızlığına dikkati çeken Long, "DHS, sınır ajanslarının şok edici istismarlarını normalleştirmiş görünüyor. Başkan Joe Biden yönetimi DHS ve bileşenlerinin başarısızlıkları için mazeret bulmamalı, bunun yerine ABD sınır ve göçmen ofisleri tarafından, ırkları yüzünden ayrımcılığa uğrayanlar dahil, mağdur edilen kişilerin adalete erişiminin sağlanması ve bu devamlı istismar ve görevi kötüye kullanma yapısının sona ermesi için acil adımlar atmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Raporda, HRW’nin DHS’den söz konusu istismar ve ihlal iddialarının etkin soruşturulmasını ve disiplin cezalarının işletilmesini talep ettiği ancak herhangi bir karşılık alamadığı da belirtildi.
ABD - Meksika sınırı - göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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23 Eylül, 20:37
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