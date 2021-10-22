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Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
Aktör Alex Baldwin, başrol oynadığı yeni filmi 'Rust'ın setinde silahla yanlışlıkla ateş ederek görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T09:30+0300
2021-10-22T09:32+0300
yaşam
silah
yönetmen
alec baldwin
film seti
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Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın New Mexico eyaletinde bulunan Santa Fe'deki setinde, çekimler sırasında 42 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı.Santa Fe polisinden yapılan açıklamada, olaya Baldwin'in pervaneli silahı ateşleyerek neden olduğu belirtildi.Polis, Baldwin'in çekimler sırasında silahı boşalttığını söyledi.Souza'nın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Hutchins'in vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.Diğer yandan polis, olayın kameralar kayıttayken yaşandığı bilgisini verdi.Baldwin'in elindeki silahın kurusıkı olması gerekirken birilerinin bunu değiştirmiş olabileceği iddiası konuşuluyor.Santa Fe şerif sözcüsü, AFP'ye açıklamasında Baldwin'in soruşturma ekibiyle konuştuğunu söyledi.Sözcü, "Gönüllü olarak geldi ve görüşmelerini bitirdikten sonra binayı terk etti" dedi.Yerel basın, Baldwin'in polislerle görüştükten sonraki fotoğrafını paylaştı.Baldwin, senaryoda kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyor.Aslen Ukraynalı olan görüntü yönetmeni Hutchins, Kuzey Kutbu'ndaki bir Sovyet askeri üssünde büyüdü.Kiev'de gazetecilik, Los Angeles'ta sinema eğitimi alan Hutchins, 2019'da American Cinematographer dergisi tarafından 'yükselen yıldız' seçildi.Adam Egypt Mortimer'in yönettiği 2020 yapımı aksiyon filmi Archenemy'nin görüntü yönetmenliğini yaptı.
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silah, yönetmen, alec baldwin, film seti

Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü

09:30 22.10.2021 (güncellendi: 09:32 22.10.2021)
© AFP 2021 / ANGELA WEISSAlec Baldwin
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
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Aktör Alex Baldwin, başrol oynadığı yeni filmi 'Rust'ın setinde silahla yanlışlıkla ateş ederek görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu.
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın New Mexico eyaletinde bulunan Santa Fe'deki setinde, çekimler sırasında 42 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı.
Santa Fe polisinden yapılan açıklamada, olaya Baldwin'in pervaneli silahı ateşleyerek neden olduğu belirtildi.
Polis, Baldwin'in çekimler sırasında silahı boşalttığını söyledi.
Souza'nın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Hutchins'in vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Diğer yandan polis, olayın kameralar kayıttayken yaşandığı bilgisini verdi.
Baldwin'in elindeki silahın kurusıkı olması gerekirken birilerinin bunu değiştirmiş olabileceği iddiası konuşuluyor.
Santa Fe şerif sözcüsü, AFP'ye açıklamasında Baldwin'in soruşturma ekibiyle konuştuğunu söyledi.
Sözcü, "Gönüllü olarak geldi ve görüşmelerini bitirdikten sonra binayı terk etti" dedi.
Yerel basın, Baldwin'in polislerle görüştükten sonraki fotoğrafını paylaştı.
Baldwin, senaryoda kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyor.
Aslen Ukraynalı olan görüntü yönetmeni Hutchins, Kuzey Kutbu'ndaki bir Sovyet askeri üssünde büyüdü.
Kiev'de gazetecilik, Los Angeles'ta sinema eğitimi alan Hutchins, 2019'da American Cinematographer dergisi tarafından 'yükselen yıldız' seçildi.
Adam Egypt Mortimer'in yönettiği 2020 yapımı aksiyon filmi Archenemy'nin görüntü yönetmenliğini yaptı.
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