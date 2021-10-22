https://tr.sputniknews.com/20211022/alec-baldwin-film-setinde-goruntu-yonetmenini-yanlislikla-silahla-vurarak-oldurdu-1050073149.html

Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü

Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü

Aktör Alex Baldwin, başrol oynadığı yeni filmi 'Rust'ın setinde silahla yanlışlıkla ateş ederek görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T09:30+0300

2021-10-22T09:30+0300

2021-10-22T09:32+0300

yaşam

silah

yönetmen

alec baldwin

film seti

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Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın New Mexico eyaletinde bulunan Santa Fe'deki setinde, çekimler sırasında 42 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı.Santa Fe polisinden yapılan açıklamada, olaya Baldwin'in pervaneli silahı ateşleyerek neden olduğu belirtildi.Polis, Baldwin'in çekimler sırasında silahı boşalttığını söyledi.Souza'nın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Hutchins'in vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.Diğer yandan polis, olayın kameralar kayıttayken yaşandığı bilgisini verdi.Baldwin'in elindeki silahın kurusıkı olması gerekirken birilerinin bunu değiştirmiş olabileceği iddiası konuşuluyor.Santa Fe şerif sözcüsü, AFP'ye açıklamasında Baldwin'in soruşturma ekibiyle konuştuğunu söyledi.Sözcü, "Gönüllü olarak geldi ve görüşmelerini bitirdikten sonra binayı terk etti" dedi.Yerel basın, Baldwin'in polislerle görüştükten sonraki fotoğrafını paylaştı.Baldwin, senaryoda kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyor.Aslen Ukraynalı olan görüntü yönetmeni Hutchins, Kuzey Kutbu'ndaki bir Sovyet askeri üssünde büyüdü.Kiev'de gazetecilik, Los Angeles'ta sinema eğitimi alan Hutchins, 2019'da American Cinematographer dergisi tarafından 'yükselen yıldız' seçildi.Adam Egypt Mortimer'in yönettiği 2020 yapımı aksiyon filmi Archenemy'nin görüntü yönetmenliğini yaptı.

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silah, yönetmen, alec baldwin, film seti