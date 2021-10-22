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Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
09:30 22.10.2021 (güncellendi: 09:32 22.10.2021)
© AFP 2021 / ANGELA WEISSAlec Baldwin
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
Aktör Alex Baldwin, başrol oynadığı yeni filmi 'Rust'ın setinde silahla yanlışlıkla ateş ederek görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu.
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın New Mexico eyaletinde bulunan Santa Fe'deki setinde, çekimler sırasında 42 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı.
Santa Fe polisinden yapılan açıklamada, olaya Baldwin'in pervaneli silahı ateşleyerek neden olduğu belirtildi.
Polis, Baldwin'in çekimler sırasında silahı boşalttığını söyledi.
Souza'nın sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Hutchins'in vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Diğer yandan polis, olayın kameralar kayıttayken yaşandığı bilgisini verdi.
Baldwin'in elindeki silahın kurusıkı olması gerekirken birilerinin bunu değiştirmiş olabileceği iddiası konuşuluyor.
Santa Fe şerif sözcüsü, AFP'ye açıklamasında Baldwin'in soruşturma ekibiyle konuştuğunu söyledi.
Sözcü, "Gönüllü olarak geldi ve görüşmelerini bitirdikten sonra binayı terk etti" dedi.
Yerel basın, Baldwin'in polislerle görüştükten sonraki fotoğrafını paylaştı.
A distraught Alec Baldwin, after being questioned in the shooting death of a crew member during filming of a new movie in NM. Baldwin is alleged to have fired the "prop" gun. No charges have been filed. Photo courtesy: Santa Fe New Mexican. @cbs46 pic.twitter.com/qZRwz6jEwi— Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021
Baldwin, senaryoda kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyor.
Aslen Ukraynalı olan görüntü yönetmeni Hutchins, Kuzey Kutbu'ndaki bir Sovyet askeri üssünde büyüdü.
Kiev'de gazetecilik, Los Angeles'ta sinema eğitimi alan Hutchins, 2019'da American Cinematographer dergisi tarafından 'yükselen yıldız' seçildi.
Adam Egypt Mortimer'in yönettiği 2020 yapımı aksiyon filmi Archenemy'nin görüntü yönetmenliğini yaptı.
I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021