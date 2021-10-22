https://tr.sputniknews.com/20211022/almanya-savunma-bakani-nato-rusyaya-karsi-gerektiginde-silah-kullanabilecegini-gostermeli-1050095687.html

Almanya Savunma Bakanı: NATO, Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanabileceğini göstermeli

Almanya Savunma Bakanı: NATO, Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanabileceğini göstermeli

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

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savunma

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Almanya Savunma Bakanı Annegrett Kramp –Karrenbauer, katıldığı Deutschlandfunk radyosu yayınında, NATO bloğunun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini kaydetti.Kramp –Karrenbauer, “Hiç kimse Baltık ülkeleri ve Karadeniz'deki ittifak ortaklarına saldırı olasılığını aklından geçirmemelidir” ifadesini kullandı.Moskova'nın bu devletlerin hava sahasını sistematik olarak ihlal ettiğini iddia eden Kramp –Karrenbauer, söz konusu devletlerin korunmalarına özel dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti.Bakan ayrıca, Rusya'yı sürekli siber saldırılar düzenlemek ve Belarus ile AB ülkeleri sınırındaki göç krizini körüklemekle suçladı.Rusya, daha önce diğer ülkelere karşı saldırgan planlarının olmadığını ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların tüm uçuşlarının tarafsız suların hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyularak gerçekleştirildiği ve diğer ülkelerin sınırlarının ihlal edilmediğini defalarca dile getirmişti.Bununla birlikte, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında askeri faaliyetlerini artırdığına ve düzenli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarda Rus ordusuyla muharebeleri simüle ettiğine dikkat çekilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-savunma-bakanlari-toplantisi-karadenize-odaklanan-rusya-karsiti-master-plan-onaylandi-1050061920.html

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rusya, almanya, nato, ab, batı, silah, açıklama, annegret kramp-karrenbauer