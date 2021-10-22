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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211022/altin-fiyatlarinda-yukselis-suruyor-gram-550-tl-sinirinda-1050073357.html
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram 550 TL sınırında
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram 550 TL sınırında
Altın fiyatlarında dolar/TL'deki rekorların da etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram altın 550 TL sınırında bulunurken, çeyrek altın da 890 lira seviyelerinin... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T09:43+0300
2021-10-22T09:43+0300
2021-10-22T09:42+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
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Gram altın güne 546 lira seviyesinden başlarken, dün günü 545 liradan kapattı. Gram gün içi en yüksek ise 548 lira seviyelerine tırmandı.Çeyrek altın ise 892 lira seviyesinden güne başlarken, dün kapanışta 891 lira seviyesindeydi. Gün içi en yüksek 896 lira seviyesine çıkan çeyrek, 900 lira seviyesine dayandı.Ons altın güne 1787 dolardan başlarken, dün kapanışta 1782 dolar seviyesinde seyrediyordu.
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altın, gram altın, yarım gram altın
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram 550 TL sınırında
Altın fiyatlarında dolar/TL'deki rekorların da etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram altın 550 TL sınırında bulunurken, çeyrek altın da 890 lira seviyelerinin üzerinde fiyatlanıyor.
Gram altın
güne 546 lira seviyesinden başlarken, dün günü 545 liradan kapattı. Gram gün içi en yüksek ise 548 lira seviyelerine tırmandı.
Çeyrek altın ise 892 lira seviyesinden güne başlarken, dün
kapanışta 891 lira seviyesindeydi. Gün içi en yüksek 896 lira seviyesine çıkan çeyrek, 900 lira seviyesine dayandı.
Ons altın güne 1787 dolardan başlarken, dün kapanışta 1782 dolar seviyesinde seyrediyordu.