https://tr.sputniknews.com/20211022/ambulans-ekibinin-mide-bulantisi-ilaci-onererek-yanindan-ayrildigi-kadin-inme-gecirdi-1050068586.html

Ambulans ekibinin mide bulantısı ilacı önererek yanından ayrıldığı kadın inme geçirdi

Ambulans ekibinin mide bulantısı ilacı önererek yanından ayrıldığı kadın inme geçirdi

112 ekibinin ambulansa almadığı kadın özel hastaneye gitti, beyninde bir damarı tıkandığı ve inme geçirdiği anlaşıldı 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T00:59+0300

2021-10-22T00:59+0300

2021-10-22T00:59+0300

yaşam

istanbul

ambulans

damar

doktor

cimer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044828326_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_32486367f600a719b0aaffe72fbe41d4.jpg

İstanbul'da yaşayan 58 yaşındaki Saime Kandemir geçen hafta evinde oturduğu sırada rahatsızlandı. Oğlu 112'yi arayarak eve bir ambulans gelmesini istedi.Bir süre sonra gelen ambulans ekibi Kandemir'den şikayetlerini dinledi ve kanser ilacı kullanan, tansiyon, şeker, kalp ritim bozukluğu, kolesterol gibi birçok kronik rahatsızlığı bulunan Kandemir'in ambulansla hastaneye gitmesine gerek olmadığını söyleyerek bir mide bulantısı ilacı almasını önerdi.Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, o anda evde bulunan oğlu Muhammed Ali Fidan, sağlık ekibinin "Şimdi iki saat tahlil ve filmle uğraştırırlar, yazık olur" diyerek evden ayrıldığını söyledi.Ambulans ekibi evden ayrıldı ama Kandemir'in şikayetleri geçmedi. Oğlu bir süre sonra Esenler'deki özel bir hastaneyi arayarak ambulansı oradan çağırdı.Özel hastanede yapılan muayenede Saime Kandemir'in beyninde bir damarın tıkandığı ve inme geçirdiği anlaşıldı.Bu hastanede inme servisi yoktu ve 112 aracılığıyla İstanbul'da inme servisi olan tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.Yoğun bakımda tedavi edildi1 gece yoğun bakımda yatan Kandemir 5 günün sonunda taburcu oldu. Şikayetleri hala devam eden Kandemir'in oğlu, annesinin ambulansa almayan ve bir mide bulantısı ilacı önererek evden ayrılan sağlık ekibini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdi.CİMER, annesi ölümün kıyısından dönen Kandemir'e gönderdiği cevapta ilk gelen sağlık ekibinin "haklı" olduğunu söyledi.'Doktor uygun bulmadı'Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin öne sürüldüğü CİMER cevabında, "Tabip, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı ve şöyle denildi:"Hastanın değerlendirmesinin ekipte görevli hekim tarafından yapıldığı ve hastanın ambulans ile naklinin uygun görülmediği anlaşılmıştır."Kandemir'in oğlu, "İlk gelen ekip hastaneye gitmemize bile gerek olmadığını söylemişti. Eğer onları dinleseydim annem şimdi belki de yaşamıyor olacaktı. CİMER'in cevabı çok şaşırtıcı" dedi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, ambulans, damar, doktor, cimer