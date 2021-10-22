Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211022/ambulans-ekibinin-mide-bulantisi-ilaci-onererek-yanindan-ayrildigi-kadin-inme-gecirdi-1050068586.html
Ambulans ekibinin mide bulantısı ilacı önererek yanından ayrıldığı kadın inme geçirdi
Ambulans ekibinin mide bulantısı ilacı önererek yanından ayrıldığı kadın inme geçirdi
112 ekibinin ambulansa almadığı kadın özel hastaneye gitti, beyninde bir damarı tıkandığı ve inme geçirdiği anlaşıldı 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T00:59+0300
2021-10-22T00:59+0300
yaşam
istanbul
ambulans
damar
doktor
cimer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044828326_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_32486367f600a719b0aaffe72fbe41d4.jpg
İstanbul'da yaşayan 58 yaşındaki Saime Kandemir geçen hafta evinde oturduğu sırada rahatsızlandı. Oğlu 112'yi arayarak eve bir ambulans gelmesini istedi.Bir süre sonra gelen ambulans ekibi Kandemir'den şikayetlerini dinledi ve kanser ilacı kullanan, tansiyon, şeker, kalp ritim bozukluğu, kolesterol gibi birçok kronik rahatsızlığı bulunan Kandemir'in ambulansla hastaneye gitmesine gerek olmadığını söyleyerek bir mide bulantısı ilacı almasını önerdi.Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, o anda evde bulunan oğlu Muhammed Ali Fidan, sağlık ekibinin "Şimdi iki saat tahlil ve filmle uğraştırırlar, yazık olur" diyerek evden ayrıldığını söyledi.Ambulans ekibi evden ayrıldı ama Kandemir'in şikayetleri geçmedi. Oğlu bir süre sonra Esenler'deki özel bir hastaneyi arayarak ambulansı oradan çağırdı.Özel hastanede yapılan muayenede Saime Kandemir'in beyninde bir damarın tıkandığı ve inme geçirdiği anlaşıldı.Bu hastanede inme servisi yoktu ve 112 aracılığıyla İstanbul'da inme servisi olan tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.Yoğun bakımda tedavi edildi1 gece yoğun bakımda yatan Kandemir 5 günün sonunda taburcu oldu. Şikayetleri hala devam eden Kandemir'in oğlu, annesinin ambulansa almayan ve bir mide bulantısı ilacı önererek evden ayrılan sağlık ekibini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdi.CİMER, annesi ölümün kıyısından dönen Kandemir'e gönderdiği cevapta ilk gelen sağlık ekibinin "haklı" olduğunu söyledi.'Doktor uygun bulmadı'Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin öne sürüldüğü CİMER cevabında, "Tabip, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı ve şöyle denildi:"Hastanın değerlendirmesinin ekipte görevli hekim tarafından yapıldığı ve hastanın ambulans ile naklinin uygun görülmediği anlaşılmıştır."Kandemir'in oğlu, "İlk gelen ekip hastaneye gitmemize bile gerek olmadığını söylemişti. Eğer onları dinleseydim annem şimdi belki de yaşamıyor olacaktı. CİMER'in cevabı çok şaşırtıcı" dedi.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044828326_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_adbafd893dac34f4df8da6dfec5ff507.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ambulans, damar, doktor, cimer

Ambulans ekibinin mide bulantısı ilacı önererek yanından ayrıldığı kadın inme geçirdi

00:59 22.10.2021
© AA / Süleyman Coşkun BozyelAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Abone ol
112 ekibinin ambulansa almadığı kadın özel hastaneye gitti, beyninde bir damarı tıkandığı ve inme geçirdiği anlaşıldı
İstanbul'da yaşayan 58 yaşındaki Saime Kandemir geçen hafta evinde oturduğu sırada rahatsızlandı. Oğlu 112'yi arayarak eve bir ambulans gelmesini istedi.
Bir süre sonra gelen ambulans ekibi Kandemir'den şikayetlerini dinledi ve kanser ilacı kullanan, tansiyon, şeker, kalp ritim bozukluğu, kolesterol gibi birçok kronik rahatsızlığı bulunan Kandemir'in ambulansla hastaneye gitmesine gerek olmadığını söyleyerek bir mide bulantısı ilacı almasını önerdi.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, o anda evde bulunan oğlu Muhammed Ali Fidan, sağlık ekibinin "Şimdi iki saat tahlil ve filmle uğraştırırlar, yazık olur" diyerek evden ayrıldığını söyledi.
Ambulans ekibi evden ayrıldı ama Kandemir'in şikayetleri geçmedi. Oğlu bir süre sonra Esenler'deki özel bir hastaneyi arayarak ambulansı oradan çağırdı.
Özel hastanede yapılan muayenede Saime Kandemir'in beyninde bir damarın tıkandığı ve inme geçirdiği anlaşıldı.
Bu hastanede inme servisi yoktu ve 112 aracılığıyla İstanbul'da inme servisi olan tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi edildi

1 gece yoğun bakımda yatan Kandemir 5 günün sonunda taburcu oldu.
Şikayetleri hala devam eden Kandemir'in oğlu, annesinin ambulansa almayan ve bir mide bulantısı ilacı önererek evden ayrılan sağlık ekibini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdi.
CİMER, annesi ölümün kıyısından dönen Kandemir'e gönderdiği cevapta ilk gelen sağlık ekibinin "haklı" olduğunu söyledi.

'Doktor uygun bulmadı'

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin öne sürüldüğü CİMER cevabında, "Tabip, talebin acil sağlık hizmeti gerektirmediğine kanaat getirir ise, talebi reddetme yetkisine sahip olup, bu takdirde talebin nasıl karşılanabileceğini bildirmekle de yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı ve şöyle denildi:
"Hastanın değerlendirmesinin ekipte görevli hekim tarafından yapıldığı ve hastanın ambulans ile naklinin uygun görülmediği anlaşılmıştır."
Kandemir'in oğlu, "İlk gelen ekip hastaneye gitmemize bile gerek olmadığını söylemişti. Eğer onları dinleseydim annem şimdi belki de yaşamıyor olacaktı. CİMER'in cevabı çok şaşırtıcı" dedi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:03Ekonomist Fatih Özatay'dan faiz yorumu: Alınan kararı anlamıyorum, iktisat bilimiyle alakası yok
00:59Ambulans ekibinin mide bulantısı ilacı önererek yanından ayrıldığı kadın inme geçirdi
00:58Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Londra'daki satışı Türkiye'nin girişimiyle durduruldu
00:47Buckingham Sarayı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi
00:42'Küçük Messi': Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti
00:41Saadet Partisi’nden Squid Game’li Merkez Bankası videosu
00:39Kırgızistan Türkiye'den 'Bayraktar TB2' SİHA siparişi verdi
00:30Acun Ilıcalı: Netflix ile rekabet halindeyiz
00:29Barbados cumhuriyet ilanına hazırlanıyor: İlk cumhurbaşkanı Sandra Mason olacak
00:22Fatih Terim: Acele etmeden, stratejimizi uyguladık
00:17Tanıştığı kadınla otele giden şahıs, kadının telefonlarını çalıp kaçarken birinci kattan aşağı düştü
00:14'Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin'
00:14Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak
00:03PFDK'dan Altay Bayındır ve Osayi Samuel'e ceza
DünProf. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki
DünLokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi
DünPakistan'da fabrikada patlama: 2 ölü
DünVitor Pereira: Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz
DünCHP'li Öztunç: Doların yükselmesiyle vatandaş fakirleşiyor, AKP'liler zenginleşiyor
DünMardin’de 12 bin yıllık tapınak gün yüzüne çıkarıldı