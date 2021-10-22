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https://tr.sputniknews.com/20211022/anadolu-grubu-moovu-getire-satiyor-1050079724.html
Anadolu Grubu, Moov'u Getir'e satıyor
Anadolu Grubu, Moov'u Getir'e satıyor
AG Anadolu Grubu Holding, sahibi olduğu Moov Ulaşım Çözümleri’nin yüzde 75’inin, sipariş hizmet sağlayıcı Getir’e satışı için anlaşma imzaladı. MOOV'daki hisse... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T13:06+0300
2021-10-22T13:06+0300
ekonomi
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Şirket, araç kiralama alanında faaliyet gösteren Moov’un satışı için ön anlaşmayı ağustos ayında yapmıştı.AG Anadolu Grubu Holding’in dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu’ndan onay alındığı, payların devir bedelinin yaklaşık 23 milyon dolar olmasının öngörüldüğü ifade edildi.Nihai tutar devir tamamlandığında belli olacak.
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anadolu grubu holding, getir

Anadolu Grubu, Moov'u Getir'e satıyor

13:06 22.10.2021
© Fotoğraf : TwitterGetir
Getir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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AG Anadolu Grubu Holding, sahibi olduğu Moov Ulaşım Çözümleri’nin yüzde 75’inin, sipariş hizmet sağlayıcı Getir’e satışı için anlaşma imzaladı. MOOV'daki hisse alımının yaklaşık bedelinin 23 milyon dolar olduğu belirtildi.
Şirket, araç kiralama alanında faaliyet gösteren Moov’un satışı için ön anlaşmayı ağustos ayında yapmıştı.
AG Anadolu Grubu Holding’in dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu’ndan onay alındığı, payların devir bedelinin yaklaşık 23 milyon dolar olmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Nihai tutar devir tamamlandığında belli olacak.
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