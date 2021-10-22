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Ankaralılar seçmişti: Başkent'in cadde ve sokaklarında yeni tabela dönemi
Ankaralılar seçmişti: Başkent'in cadde ve sokaklarında yeni tabela dönemi
Ankaralıların oylarıyla seçilen kırmızı ağırlıklı, beyaz yazılı ve siyah şerit tasarımlı yeni tabelalar, cadde ve sokaklarda yerini almaya başladı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T16:59+0300
2021-10-22T17:05+0300
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından, kente özgü değerleri korumak ve reklam tabelalarının yarattığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Başkent Mobil üzerinden anket düzenlendi.Tabelaların tasarımına ilişkin oylama sonucunda, kırmızı ağırlıklı, beyaz yazılı ve siyah şerit üzerine yeni Ankara Fontu ile yazılan tasarım Ankaralılardan en çok oyu aldı.Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tasarım için eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan levha ve bina numaralarını geri dönüştürerek, maliyeti yarı yarıya düşürmek için çalışma başlattı.Bu kapsamda, ekonomik ömrünü tamamlamış bir tabelanın maliyeti 80 lira iken, atölyede geri dönüştürülen tabelalar sayesinde yeni tabelaların maliyetini en fazla 50 liraya mal eden ekipler, günlük 500 tabela basımı gerçekleştiriyor.Ulus ve Atakule arasında belirlenen Ankara'nın en işlek 172 cadde ve sokağının tabelası ile bina numara levhalarının montaj işlemine başlanırken, Fen İşleri Daire Başkanlığının kendi atölyesinde hazırlanan levhaların 2 ay içerisinde yerlerine asılması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20201219/sehir-tabelalarinda-yeni-donem-nufus-ve-rakim-gitti-adlari-kaldi-1043432523.html
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ankara, tabela, geri dönüşüm, değişim

Ankaralılar seçmişti: Başkent'in cadde ve sokaklarında yeni tabela dönemi

16:59 22.10.2021 (güncellendi: 17:05 22.10.2021)
© AAAnkara'nın yeni tabelaları
Ankara'nın yeni tabelaları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Ankaralıların oylarıyla seçilen kırmızı ağırlıklı, beyaz yazılı ve siyah şerit tasarımlı yeni tabelalar, cadde ve sokaklarda yerini almaya başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından, kente özgü değerleri korumak ve reklam tabelalarının yarattığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Başkent Mobil üzerinden anket düzenlendi.
Tabelaların tasarımına ilişkin oylama sonucunda, kırmızı ağırlıklı, beyaz yazılı ve siyah şerit üzerine yeni Ankara Fontu ile yazılan tasarım Ankaralılardan en çok oyu aldı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tasarım için eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan levha ve bina numaralarını geri dönüştürerek, maliyeti yarı yarıya düşürmek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ekonomik ömrünü tamamlamış bir tabelanın maliyeti 80 lira iken, atölyede geri dönüştürülen tabelalar sayesinde yeni tabelaların maliyetini en fazla 50 liraya mal eden ekipler, günlük 500 tabela basımı gerçekleştiriyor.
Ulus ve Atakule arasında belirlenen Ankara'nın en işlek 172 cadde ve sokağının tabelası ile bina numara levhalarının montaj işlemine başlanırken, Fen İşleri Daire Başkanlığının kendi atölyesinde hazırlanan levhaların 2 ay içerisinde yerlerine asılması planlanıyor.
Şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2020
DÜNYA
Şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
19 Aralık 2020, 10:00
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