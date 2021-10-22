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https://tr.sputniknews.com/20211022/bakan-pakdemirli-turkiye-ile-ak-partinin-kaderi-butunlesmistir-1050099975.html
Bakan Pakdemirli: Türkiye ile AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir
Bakan Pakdemirli: Türkiye ile AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Türkiye’nin kaderini Millet İttifakı'na terk edemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T23:18+0300
2021-10-23T00:07+0300
türkiye
ak parti
chp
bakan
2023
akp
açıklama
genel seçimler
millet ittifakı
bekir pakdemirli
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde tarımda, savunmada, sanayide, eğitimde çağ atladığını dile getiren Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:* Biz iktidar olarak çalışıyoruz. Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Bugün pandemi, iklim değişikliği, orman yangınları, enerji yetersizliği gibi birçok küresel sorunumuz var. Bütün dünya bu sorunlardan payını aldı ve payını almaya devam ediyor. Hem hükümet olarak hem de bakanlık olarak pandemi de bu sorunlara karşı birçok tedbir aldık ve almaya devam ediyoruz. Su kıtlığı dünyanın problemi. Bununla ilgili şura yaptık.* Gıda kıtlığı dünyanın problemi bununla ilgili çalışma yaptık. Bunla ile ilgili dünyada zaiyat var. Dünyada üretilen her 3 üründen bir tanesi çöpe gidiyor. Ülkede refahın artmasıyla birlikte maalesef Türkiye'de de böyle bir zaiyat söz konusu. Ciddi bir kampanya yürüterek bir yılda 700 milyon lira tasarruf sağladık.* Bütün muhalefete ve tarım üzerinden siyaset yapıp bir oy devşirmeye çalışanlara şunu söylüyorum; Tarımı siyaset dışı tutalım. Siyasetten ari konuşalım çünkü salgın da bize bunu gösterdi ki tarım siyasete alet edilemeyecek kadar stratejiktir.* Orman yangınları dünyanın dört bir yanını sardı. Amerika'da halen yangınlar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD büyükelçisi ziyaretimize geldi. Yangınların devam ettiğini önemli bir bölümünü söndüremediklerini ifade etti. Sizden bilgi paylaşımına ihtiyacımız var.* Ülkemiz her zaman gururlu ülkeydi. 80'li yıllarda unutmuyorum. İngiltere gelir bize futbolda 8 tane gol atardı. Biz omzumuzu silkelerdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye şimdi her alanda dünyanın en büyük yatırımlarına imza atan ülke oldu.'2023 Seçimleri en önemlisi'2023 seçimlerini seçimlerin en önemlisi olarak niteleyen Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:* Bugün geldiğimiz noktada zor bir coğrafyadayız. Ateş altındayız. 21. yüzyılda ülkemizi çok şanslı görüyorum. Dünyanın zenginliğinden ve refahından daha çok pay alacağımızı görüyorum. Sadece biraz sıkı durmamız gerekiyor. AK Parti olarak sıkı durmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak sıkı durmamız lazım. Türkiye'nin kaderini Millet İttifakı’na terk edemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuştur.* Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Sonrasında Türkiye'nin kaderini Suriye'den atılan bombalara, Afganistan gelen göç dalgalarına, PKK'nın terör ve uyuşturucu yapılanmalarına, Yunanistan'daki silahlanma anlaşmalarına, Akdeniz'de, Karadeniz'de hakkımızın yemeye çalışanlara, Osmanlı emanetindeki şehirlerdeki yağmacılığa, Kıbrıs'ta oynana oyunlarına, üst aklın merhametsiz oyuncularına, Sorosçu kafaların finansladığı kafalara terk edemeyiz.* Türkiye geleceğin parlayan yıldızı. Cumhurbaşkanımız 2 gün Afrika'daydı. Gelir gelmez ayağının tozuyla çalışmalara devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın geleceğin değişen ekonomik siyasal modellerini görüyor ikili, çoklu projeler ve anlaşmalara yöneliyor. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da dört bir yanda her türlü iç dış engellere zorluklara rağmen engellere rağmen Recep Tayyip Erdoğan vatanı için hazır ve nazır şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.Her partinin hizmet için var olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Ancak bugün itibariyle Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ortaya koyduğu savlarla Türkiye'yi yönetme şansımız yok. Davamızın ipine adam gibi sarılalım. Gerçekten AK Parti'nin ipine sarılalım. Diğerleri yalanın ipine sarılıyor. Biz doğruları söyleyelim. Hizmet edelim. Vatandaşın terazisi en güzel terazi. 20 yıldır bu millet nasıl destek olduysa bundan sonra da destek olmaya devam edecek. Yarın, öbür gün güç kaybettiler gibi şeylere inanmayın. Problemler olabilir kabul etmemiz lazım. Bunları çözecek tek parti de AK Parti” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/bakan-pakdemirliden-ispanak-zehirlenmesi-aciklamasi-1049999043.html
https://tr.sputniknews.com/20211020/perincek-ak-parti-mhp-ve-vatan-partisinin-birlikte-turkiyeyi-yonetmesi-lazim-1049997121.html
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ak parti, chp, bakan, 2023, akp, açıklama, genel seçimler, millet ittifakı, bekir pakdemirli, seçimler, cumhur ittifakı

Bakan Pakdemirli: Türkiye ile AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir

23:18 22.10.2021 (güncellendi: 00:07 23.10.2021)
© AABakan Pakdemirli: Türkiye ile AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir
Bakan Pakdemirli: Türkiye ile AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Türkiye’nin kaderini Millet İttifakı'na terk edemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuştur. Türkiye ile AK Parti’nin kaderi adeta bütünleşmiştir” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde tarımda, savunmada, sanayide, eğitimde çağ atladığını dile getiren Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:
* Biz iktidar olarak çalışıyoruz. Bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Bugün pandemi, iklim değişikliği, orman yangınları, enerji yetersizliği gibi birçok küresel sorunumuz var. Bütün dünya bu sorunlardan payını aldı ve payını almaya devam ediyor. Hem hükümet olarak hem de bakanlık olarak pandemi de bu sorunlara karşı birçok tedbir aldık ve almaya devam ediyoruz. Su kıtlığı dünyanın problemi. Bununla ilgili şura yaptık.
* Gıda kıtlığı dünyanın problemi bununla ilgili çalışma yaptık. Bunla ile ilgili dünyada zaiyat var. Dünyada üretilen her 3 üründen bir tanesi çöpe gidiyor. Ülkede refahın artmasıyla birlikte maalesef Türkiye'de de böyle bir zaiyat söz konusu. Ciddi bir kampanya yürüterek bir yılda 700 milyon lira tasarruf sağladık.
* Bütün muhalefete ve tarım üzerinden siyaset yapıp bir oy devşirmeye çalışanlara şunu söylüyorum; Tarımı siyaset dışı tutalım. Siyasetten ari konuşalım çünkü salgın da bize bunu gösterdi ki tarım siyasete alet edilemeyecek kadar stratejiktir.
* Orman yangınları dünyanın dört bir yanını sardı. Amerika'da halen yangınlar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD büyükelçisi ziyaretimize geldi. Yangınların devam ettiğini önemli bir bölümünü söndüremediklerini ifade etti. Sizden bilgi paylaşımına ihtiyacımız var.
* Ülkemiz her zaman gururlu ülkeydi. 80'li yıllarda unutmuyorum. İngiltere gelir bize futbolda 8 tane gol atardı. Biz omzumuzu silkelerdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye şimdi her alanda dünyanın en büyük yatırımlarına imza atan ülke oldu.
Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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Bakan Pakdemirli: Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın
20 Ekim, 12:21

'2023 Seçimleri en önemlisi'

2023 seçimlerini seçimlerin en önemlisi olarak niteleyen Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:
* Bugün geldiğimiz noktada zor bir coğrafyadayız. Ateş altındayız. 21. yüzyılda ülkemizi çok şanslı görüyorum. Dünyanın zenginliğinden ve refahından daha çok pay alacağımızı görüyorum. Sadece biraz sıkı durmamız gerekiyor. AK Parti olarak sıkı durmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak sıkı durmamız lazım. Türkiye'nin kaderini Millet İttifakı’na terk edemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuştur.
* Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Sonrasında Türkiye'nin kaderini Suriye'den atılan bombalara, Afganistan gelen göç dalgalarına, PKK'nın terör ve uyuşturucu yapılanmalarına, Yunanistan'daki silahlanma anlaşmalarına, Akdeniz'de, Karadeniz'de hakkımızın yemeye çalışanlara, Osmanlı emanetindeki şehirlerdeki yağmacılığa, Kıbrıs'ta oynana oyunlarına, üst aklın merhametsiz oyuncularına, Sorosçu kafaların finansladığı kafalara terk edemeyiz.
* Türkiye geleceğin parlayan yıldızı. Cumhurbaşkanımız 2 gün Afrika'daydı. Gelir gelmez ayağının tozuyla çalışmalara devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın geleceğin değişen ekonomik siyasal modellerini görüyor ikili, çoklu projeler ve anlaşmalara yöneliyor. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Ortadoğu'da dört bir yanda her türlü iç dış engellere zorluklara rağmen engellere rağmen Recep Tayyip Erdoğan vatanı için hazır ve nazır şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Her partinin hizmet için var olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Ancak bugün itibariyle Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ortaya koyduğu savlarla Türkiye'yi yönetme şansımız yok. Davamızın ipine adam gibi sarılalım. Gerçekten AK Parti'nin ipine sarılalım. Diğerleri yalanın ipine sarılıyor. Biz doğruları söyleyelim. Hizmet edelim. Vatandaşın terazisi en güzel terazi. 20 yıldır bu millet nasıl destek olduysa bundan sonra da destek olmaya devam edecek. Yarın, öbür gün güç kaybettiler gibi şeylere inanmayın. Problemler olabilir kabul etmemiz lazım. Bunları çözecek tek parti de AK Parti” şeklinde konuştu.
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
POLİTİKA
Perinçek: AK Parti MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım
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