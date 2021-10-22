https://tr.sputniknews.com/20211022/balyoz-davasi-yeniden-goruldu-1050097587.html

'Balyoz' davası yeniden görüldü

'Balyoz' davası yeniden görüldü

Yargıtay'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanık... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T21:53+0300

2021-10-22T21:53+0300

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türkiye

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sanık

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Yargıtay'ın 'Balyoz' davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklar yerel mahkemenin verdiği beraat kararında direnmesini talep etti.Sanık Doğan'ın avukatının Yargıtay'ın bozma ilamına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etmesi yönünde talepte bulunduğunu fakat Başsavcılığın itirazı olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirmediğini dikkate alan heyet, Başsavcılığa dilekçe yazarak itirazın akıbetinin sorulmasına ve gelen cevabın ardından bozmaya uyulup uyulmayacağı noktasında karar vereceğini belirtti.Gazeteciler duruşma salonuna alınmadıAnadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç yer aldı. Sanık yakınları duruşma salonuna izleyici olarak girerken gazeteciler pandemi gerekçe gösterilerek alınmadı.'Maddi olgularla desteklenen hiçbir kanıt yok'Çetin Doğan Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında 'hak ihlali' kararı verdiğini, 2015 yılında yerel mahkemenin bütün sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini belirterek "Yargıtay ilamında benimle birlikte 7 sanık hakkında 'Darbeye Teşebbüs' suçunun işlenmediğini kabul etmekle beraber, 'Suç için ittifak' suçlaması yapılmıştır. Ne var ki kendi içerisindeki maddi hatalar ve çelişkilerle dolu olmasından alelacele hazırlandığı anlaşılan söz konusu ilamın suçlamaya ilişkin 'Maddi olgularla desteklenen hiçbir kanıt' ortaya koyamadığı açıkça görülmektedir" savunması yaptı. Doğan, Birinci Ordu Plan Semineri'nde yapılan "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo"sunun (OYTS) jenerik bir senaryo olduğunu ifade kaydetti. Yargıtay ilamında "vahim hatalar" olduğunu savunan Doğan, söz konusu konuşmalarının cımbızla çekilen bazı bölümlerinin olduğunu öne sürdü.Sanıklar beraat kararında mahkemenin direnmesini talep ettiDoğan "Sayın mahkemenizin görülen siyasi davada 31 Mart 2015 tarihli kararında direnerek, ülkemizde hala gerçek hakimlerin varlığını göstererek yurttaşlarımızın geleceğe yönelik umutlarını daha da yeşertmesini diler arz ve talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da yerel mahkemenin verdiği beraat kararında direnmesini talep etti.Savcı görüş bildirmediDuruşma savcısı, bozma kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sanık avukatlarının itiraz yoluna başvurduğunu, itirazın sonucunun henüz gelmediğini ve bu durumun davanın esasına etkili olacağına kanaat getirerek itirazın sonuçlanmasının beklenmesini istedi. Savcı, söz konusu itirazın değerlendirilmesinin ardından bozma kararına görüş bildireceğini kaydetti.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itiraz sorulacakAvukat beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanık avukatlarının itirazı yönünde herhangi bir olumlu veya olumsuz değerlendirme yapmadığını, duruşma savcısının da bu değerlendirmeden sonra görüş bildireceğini kararında belirtti. Heyet, söz konusu itiraz dilekçesiyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe gönderilerek akıbetinin sorulmasına karar verdi.Avukatların tevsi tahkikat talebini reddeden heyet, duruşmayı erteledi.

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