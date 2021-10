‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ başlıyor: AKM’de opera, Galata’da Cumhuriyet konseri düzenlenecek

https://tr.sputniknews.com/20211022/beyoglu-kultur-yolu-festivali-basliyor-akmde-opera-galatada-cumhuriyet-konseri-duzenlenecek--1050100324.html

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi, 29 Ekim-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalle hayata geçiyor. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tarihi, kültürel, mimari, ekonomik ve turistik varlıklarıyla İstanbul’un uluslararası marka değerine katkıda bulunmak için geliştirilen proje, 29 Ekim’de sanatseverlere kapılarını açıyor.Festivalin uluslararası camiada da bilinirliğini sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak aynı tarihlerde gerçekleştirilmesi planlanırken, 1000’den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada; 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterilerinin de yapılması hedefleniyor.Cumhuriyet Bayramı’na özel açılışDijital sergilerin ve gösterilerin de yer alacağı etkinliklerde Galata Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda video haritalama gösterisine ev sahipliği yaparken, kurulan sahnede de Cumhuriyet konserinin gerçekleştirilmesi planlandı.Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi’nin 29 Ekim açılışına özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bestelenen “Sinan” operasının da sanatseverlerle buluşması bekleniyor.‘Farklı dallar, farklı yorumlar, farklı kuşaklar’Projenin basın lansmanında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri, “Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezi’ne kadar uzanan güzergahta mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya; Beyoğlu’nun büyülü dokusunda, geçmişten geleceğe bir kültür-sanat yolculuğu başlatıyoruz” dedi.Güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek gibi önemli hedeflerle yola çıktıklarını belirten Ersoy, “Yenilikçi üretimleri artırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerle buluşmasını sağlama amacı taşıyoruz. Bu festival bunun için çok özel bir platform olacak. ‘Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması’ neticesinde seçici kurul tarafından belirlenen 45 eser, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde sergilenecek” dedi.Festival kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde, Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin eserleri sergilenecek.Etkinlikte resim, heykel, fotoğraf, cam ve seramik çalışmalarından oluşan gurur verici bir seçkinin olduğunu söyleyen Ersoy, “Ulusal ve uluslararası çok değerli sanatçılar, birbirinden kıymetli ustalar, göğsümüzü kabartan gençlerimiz... Farklı dallar, farklı yorumlar, farklı kuşaklar… Sanatın, insana dair tüm yansımaları buluşturacağı gerçek anlamda bir kültür festivali gerçekleştirilecek ve biz bunu önümüzdeki ilkbaharda daha da büyütüp ikiye katlayacağız” dedi.Festivale özel mobil uygulama yapıldıBeyoğlu Kültür Yolu’nun dijital dünya ile entegre tasarlandığına vurgu yapılırken, hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcıların gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi edinmesi amaçlandı.Ziyaretçilerin kendisine en yakın mekânda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyerek, katılacağı etkinlikleri planlayabileceklerinin altını çizen Ersoy, “Etkinlik mekânları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek, bu noktalara dair yol tarifi alabilecekler. Kullanıcılar oluşturdukları profilleri sayesinde katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklerin bilgilerine de sahip olacaklar. Etkinlikler gerçekleşirken güncel haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını yine uygulamadan takip edebilecekler” dedi.Yılda iki defa yapılacakSadece bu yıla özgü olması beklenmeyen festivalin, ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl iki defa yapılması planlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Ersoy, “Tarihlerini sabitleyeceğiz. O tarihler yaklaştığında herkes bilecek ki İstanbul’da, kültür ve sanat adına aradıkları her şeyi bulabilecekleri benzersiz bir festival var”ifadelerini kullandı.Son olarak, verdikleri destek ve işbirliği için İstanbul Valiliği’ne İstanbul Büyükşehir ile Beyoğlu belediyelerine teşekkür eden Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’ne ve Beyoğlu Kültür Yolu’na tüm sanatseverleri beklediklerini belirtti.

