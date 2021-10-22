https://tr.sputniknews.com/20211022/bidenin-canli-yayin-sirasinda-yaptigi-hareket-sosyal-medyanin-ilgi-odagi-oldu-1050087872.html

Biden'ın canlı yayın sırasında yaptığı hareket sosyal medyanın ilgi odağı oldu

Biden'ın canlı yayın sırasında yaptığı hareket sosyal medyanın ilgi odağı oldu

CNN’in düzenlediği, iç politika ve ekonomi gibi konuların konuşulduğu forumda sunucu ve halktan gelen soruları yanıtlayan ABD Başkanı Biden’ın canlı yayın... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T16:19+0300

2021-10-22T16:19+0300

2021-10-22T16:19+0300

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Basında sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de canlı yayın sırasındaki duruşu ile dikkatleri üzerine topladı.Sunucu Anderson Cooper, ABD’deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruk yaptığı ellerini önüne getirdi ve yaklaşık 15 saniye öylece kalakaldı.Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından kullanıcılar Biden’ın ne yapıyor olabileceğine dair esprili tahminlerde bulundu.Halloween Guy Don Diesel isimli bir kullanıcı, "Benim çocuğum da tuvalete gitmek istediğinde böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.Herbert Brandl, Biden’ın ‘yeniden yüklendiğini’ dile getirdi.Frank Scaramella, "Ayakkabılarının üzerine yazdığı notları okuyor" dedi.Nightgammer, "Sürekli başkalarının görmediği şeyleri görüyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210729/bidendan-gaf-ustune-gaf-trumpla-obamayi-karistirdi-freudyen-dil-surcmesiyle-acikladi-1045087451.html

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