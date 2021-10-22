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Biden'ın canlı yayın sırasında yaptığı hareket sosyal medyanın ilgi odağı oldu
© REUTERS / Jonathan ErnstJoe Biden
© REUTERS / Jonathan Ernst
CNN’in düzenlediği, iç politika ve ekonomi gibi konuların konuşulduğu forumda sunucu ve halktan gelen soruları yanıtlayan ABD Başkanı Biden’ın canlı yayın sırasında yaptığı bir hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.
Basında sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de canlı yayın sırasındaki duruşu ile dikkatleri üzerine topladı.
Sunucu Anderson Cooper, ABD’deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruk yaptığı ellerini önüne getirdi ve yaklaşık 15 saniye öylece kalakaldı.
President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.— CNN (@CNN) October 22, 2021
“I don’t see anything that’s going to happen in the meantime that’s going to significantly reduce gas prices” #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa
Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından kullanıcılar Biden’ın ne yapıyor olabileceğine dair esprili tahminlerde bulundu.
Halloween Guy Don Diesel isimli bir kullanıcı, "Benim çocuğum da tuvalete gitmek istediğinde böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.
Herbert Brandl, Biden’ın ‘yeniden yüklendiğini’ dile getirdi.
he is a robot,rebooting— Herbert Brandl (@kristallos17) October 22, 2021
Frank Scaramella, "Ayakkabılarının üzerine yazdığı notları okuyor" dedi.
Nah. He’s reading the notes he wrote across the top of his shoes.— Frank Scaramella (@21FrankS) October 22, 2021
Nightgammer, "Sürekli başkalarının görmediği şeyleri görüyor" ifadelerini kullandı.
He sees things no one else sees all the time pic.twitter.com/TpIdFqbxMm— Nightgammer (@Nitegammer_) October 22, 2021