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https://tr.sputniknews.com/20211022/bidenin-tayvan-taahhudune-beyaz-saray-ve-pentagondan-tek-cin-duzeltmesi-1050093193.html
Biden'ın 'Tayvan taahhüdüne' Beyaz Saray ve Pentagon'dan 'tek Çin' düzeltmesi
Biden'ın 'Tayvan taahhüdüne' Beyaz Saray ve Pentagon'dan 'tek Çin' düzeltmesi
Biden'ın Çin'in saldırması halinde ABD'nin Tayvan'ı savunma taahhüdünün olduğunu söylemesine üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanı 'tek Çin' politikasına... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:09+0300
2021-10-22T19:22+0300
dünya
abd
çin
nato
beyaz saray
joe biden
pentagon
tayvan
çin dışişleri bakanlığı
lloyd austin
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Çin'in Tayvan'a saldırması halinde ABD'nin Tayvan'ın savunmasına koşup koşmayacağı' sorusuna "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" yanıtını vermesi, "Onlar askeri olarak daha mı güçlü diye endişeye mahal yok, zira Çin, Rusya ve dünyanın geri kalanı biliyor ki, biz dünya tarihindeki en güçlü orduyuz" diye konuşması, NATO savunma bakanları toplantısında gündem olurken, Pekin'in tepkisini çekti. ABD'nin 1949'dan beri Çin'den tek taraflı şekilde ayrı yönetilen Tayvan'la savunma paktı bulunmadığından savunma taahhüdü de bulunmazken, Washington'ın on yıllardır devam ettirdiği Tayvan konusunda muğlaklık politikası da Biden tarafından bozuldu. Muğlaklık, Washington'ın Tayvan'ın kendini savunmasına (silah ve eğitimle) yardım etmesini, ancak savaş durumunda adanın yardımına koşmakla ilgili resmen söz vermemesini içeriyor. Ardından Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın CNN'in halk forumunda sarf ettiği sözlerin 'Tayvan politikasında değişiklik anlamına gelmediği, ABD-Tayvan ilişkilerinin 1979 tarihli Tayvan'la İlişkiler Yasası'nın rehberliğinde devam ettiği' açıklaması yapmak zorunda kaldı.Sözcü, "Başkan politikamızda bir değişiklik açıklamadı ve politikamızda bir değişiklik yok. Tayvan'la İlişkiler Yasası uyarınca Tayvan'ın kendisini savunmasını destekleme taahhüdüne bağlıyız ve statükonun tek taraflı değiştirilmesine karşı çıkmaya devam ediyoruz" dedi.Rusya karşıtı Karadeniz turunun ardından NATO toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'ın Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığı 'tek Çin politikasına' bağlılıklarını teyit etti. Austin, basın toplantısında "Tek Çin politikasına bağlı kalmaya devam ediyoruz" diyerek ekledi:" Daha önce pek çok ABD yönetiminin yaptığı gibi Tayvan'a kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklar ve kabiliyetlerle yardım etmeyi sürdüreceğiz."ABD Savunma Bakanı olası Çin saldırısına 'varsayım' dediABD Savunma Bakanı, Tayvan'a Çin'in olası saldırısına Washington'ın tepkisiyle ilgili soruyu 'varsayımlarla uğraşmadığı' yanıtıyla savuşturdu.Çin: En temel çıkarlarımızdan ödün vermeyizÇin Dışişleri Bakanlığı da Washington'ın 'tek Çin' ilkesine uygun davranmasını istedi.Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'in en temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini belirterek şu mesajları verdi:'Tayvan'ın bağımsızlığıyla ilgili yanlış sinyal göndermeyin'“Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz parçasıdır ve Tayvan meselesi tümüyle Çin'in iç işidir, dolayısıyla dış müdahaleye izin verilemez... Kimse Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını hafife almasın.""ABD-Çin ilişkilerinin bozulmaması için ABD, tek Çin ilkesine ve Washington ile Pekin arasındaki anlaşmalara harfi harfine uymalıdır ve Tayvan'ın bağımsızlığıyla ilgili yanlış sinyal göndermemeye özen göstermelidir."
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abd, çin, nato, beyaz saray, joe biden, pentagon, tayvan, çin dışişleri bakanlığı, lloyd austin

Biden'ın 'Tayvan taahhüdüne' Beyaz Saray ve Pentagon'dan 'tek Çin' düzeltmesi

19:09 22.10.2021 (güncellendi: 19:22 22.10.2021)
© WikipediaÇin'den, iki uçak gemisiyle Tayvan yakınlarında tatbikat
Çin'den, iki uçak gemisiyle Tayvan yakınlarında tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Wikipedia
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Biden'ın Çin'in saldırması halinde ABD'nin Tayvan'ı savunma taahhüdünün olduğunu söylemesine üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanı 'tek Çin' politikasına bağlılık açıklaması yapmak zorunda kaldı. Austin, ABD'nin Tayvan'a kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu türden kabiliyetlerle yardım etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Çin'in Tayvan'a saldırması halinde ABD'nin Tayvan'ın savunmasına koşup koşmayacağı' sorusuna "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" yanıtını vermesi, "Onlar askeri olarak daha mı güçlü diye endişeye mahal yok, zira Çin, Rusya ve dünyanın geri kalanı biliyor ki, biz dünya tarihindeki en güçlü orduyuz" diye konuşması, NATO savunma bakanları toplantısında gündem olurken, Pekin'in tepkisini çekti.
ABD'nin 1949'dan beri Çin'den tek taraflı şekilde ayrı yönetilen Tayvan'la savunma paktı bulunmadığından savunma taahhüdü de bulunmazken, Washington'ın on yıllardır devam ettirdiği Tayvan konusunda muğlaklık politikası da Biden tarafından bozuldu. Muğlaklık, Washington'ın Tayvan'ın kendini savunmasına (silah ve eğitimle) yardım etmesini, ancak savaş durumunda adanın yardımına koşmakla ilgili resmen söz vermemesini içeriyor.
Ardından Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın CNN'in halk forumunda sarf ettiği sözlerin 'Tayvan politikasında değişiklik anlamına gelmediği, ABD-Tayvan ilişkilerinin 1979 tarihli Tayvan'la İlişkiler Yasası'nın rehberliğinde devam ettiği' açıklaması yapmak zorunda kaldı.
Sözcü, "Başkan politikamızda bir değişiklik açıklamadı ve politikamızda bir değişiklik yok. Tayvan'la İlişkiler Yasası uyarınca Tayvan'ın kendisini savunmasını destekleme taahhüdüne bağlıyız ve statükonun tek taraflı değiştirilmesine karşı çıkmaya devam ediyoruz" dedi.
Rusya karşıtı Karadeniz turunun ardından NATO toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'ın Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığı 'tek Çin politikasına' bağlılıklarını teyit etti.
Austin, basın toplantısında "Tek Çin politikasına bağlı kalmaya devam ediyoruz" diyerek ekledi:
" Daha önce pek çok ABD yönetiminin yaptığı gibi Tayvan'a kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklar ve kabiliyetlerle yardım etmeyi sürdüreceğiz."

ABD Savunma Bakanı olası Çin saldırısına 'varsayım' dedi

ABD Savunma Bakanı, Tayvan'a Çin'in olası saldırısına Washington'ın tepkisiyle ilgili soruyu 'varsayımlarla uğraşmadığı' yanıtıyla savuşturdu.

Çin: En temel çıkarlarımızdan ödün vermeyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı da Washington'ın 'tek Çin' ilkesine uygun davranmasını istedi.
Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'in en temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini belirterek şu mesajları verdi:

'Tayvan'ın bağımsızlığıyla ilgili yanlış sinyal göndermeyin'

“Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz parçasıdır ve Tayvan meselesi tümüyle Çin'in iç işidir, dolayısıyla dış müdahaleye izin verilemez... Kimse Çin halkının ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını hafife almasın."
"ABD-Çin ilişkilerinin bozulmaması için ABD, tek Çin ilkesine ve Washington ile Pekin arasındaki anlaşmalara harfi harfine uymalıdır ve Tayvan'ın bağımsızlığıyla ilgili yanlış sinyal göndermemeye özen göstermelidir."
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