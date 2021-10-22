https://tr.sputniknews.com/20211022/bilim-insanlarina-gore-sabah-asi-yaptirmak-daha-iyi-sonuc-veriyor-1050090609.html

Bilim insanlarına göre, sabah aşı yaptırmak daha iyi sonuç veriyor

Bilim insanlarına göre, sabah aşı yaptırmak daha iyi sonuç veriyor

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi (UNIGE) ve Almanya’daki Ludwig Maximillan Üniversitesi’nden (LMU) bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada, insan... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T17:24+0300

2021-10-22T17:24+0300

2021-10-22T17:24+0300

koronavirüs

bilim

almanya

isviçre

rusya bilimler akademisi

cenevre

sabah

sibirya

aşı

deney

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Rusya Bilimler Akademisi’nin Sibirya’daki kolunun ‘İlk elden bilim’ isimli dergisinde yayınlanan yazıya göre, İsviçre ve Almanya’dan bilim insanları adaptif bağışıklık sisteminin gün içindeki çalışma düzenini araştırdı. İncelemeler sırasında laboratuvar fareleri ve insan hücresi kültürleri üzerinde deneyler yapıldı ve deneyler bağışıklık sisteminin aktiflik düzeyinin günün saatine göre değiştiğini ortaya koydu.İncelemeler neticesinde bağışıklık sistemi hücrelerinin en iyi, dinlenme aşamasının sonunda, organizmanın aktiflik sürecinin yeniden başlamasından önce taşındığı anlaşıldı.Bu sebeple bilim insanları sabah erken saatlerde aşı yaptırmanın etkinlik düzeyini artırmak bakımından daha iyi olduğu çıkarımına vardı.

almanya

isviçre

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bilim, almanya, isviçre, rusya bilimler akademisi, cenevre, sabah, sibirya, aşı, deney, koronavirüs aşısı, toplumsal bağışıklık