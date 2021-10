https://tr.sputniknews.com/20211022/bilim-kurulu-uyesi-yavuz-okullari-acik-tutabilmek-icin-havuzlanmis-pcr-testi-uygulanmali--1050081349.html

Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Okulları açık tutabilmek için 'havuzlanmış PCR testi' uygulanmalı

Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Okulları açık tutabilmek için 'havuzlanmış PCR testi' uygulanmalı

22.10.2021

2021-10-22T13:31+0300

2021-10-22T13:31+0300

2021-10-22T13:44+0300

Kovid pandemisinde başta ABD olmak üzere dünyanın bazı ülkelerinde tarama amaçlı kullanılan "havuzlanmış PCR test yöntemi" Türkiye'de de okulların kış boyunca sorunsuzca açık tutulabilmesi için bir seçenek olabilir. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, eskiden de salgın dönemlerinde kullanılan "havuzlanmış PCR yöntemi" ile okullarda düzenli tarama yapılabileceğini söyledi. Havuzlanmış PCR ne demek?Havuzlanmış PCR test yönteminde, her seferinde bir kişiyi test etmek yerine, gruplar oluşturuluyor ve gruptakilerden alınan örnekler bir araya getirilerek tek bir testmiş gibi çalışılıyor. Test negatif çıkarsa, havuzdaki herkes sağlıklı anlamına geliyor. Pozitifse, ancak o zaman havuzun her üyesine ayrı ayrı test yapılıyor. Bu açıdan havuzlanmış testler hem maliyeti ve işgücünü düşürüyor hem de daha hızlı tarama yapılmasına imkan tanıyor.Maliyeti daha düşükProf. Dr. Yavuz, "Ülkeler okulları açık tutabilmek için farklı farklı yöntemler deniyorlar. Bunlardan en çok kabul edilen ve önerilenlerden biri de tarama testleri. Yani öğrencilerde semptom olmasa bile hepsine test yapıp pozitif olanları erkenden saptayarak, enfeksiyonun yayılmasını engellemek. Maskenin yanı sıra bunun da etkili olduğu gösterildi. Tabii ki çocuklardan nazofaringal örnek (burun sürüntüsü) almak çok zor olduğu için, tükürük almak daha mantıklı. Ama bunun da ekonomik maliyet boyutu var. Dünyada bir grup ülke, hızlı (tükürük) testlerini kullanıyor ama bu hızlı testler maalesef ucuz değil. Türkiye PCR'ı çok ekonomik yapan bir ülke olduğu için, bu iki yöntemi kombine edebiliriz. Hızlı test yerine, havuzlanmış yöntemle tükürükten PCR testi çalışılması daha akılcı bizim ülkemiz için. Hem ekonomik anlamda, hem de kolay örnek alma anlamında böyle uygulamaların yapılmasını kesinlikle destekliyorum ve öneriyorum" dedi.'Sonuç negatifse gruptakilerin hepsi negatif sayılıyor'Okulların açık kalabilmesi için asemptomatik (belirtisiz vakalar) ya da presemptomatik (belirti vermeden önceki evredeki vakalar) olguların erkenden yakalanıp izole edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, şunları söyledi: 'Aşıların değişmesi gerekebilir demiştik'Salgın sürecinde aşıların değişmesi gerekeceği yönündeki bilgilerin yeni olmadığını, salgının başından beri bilindiğini ve bilim dünyasında da konuşulduğunu söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Bu virüsün bir RNA virüsü olduğunu, en başından beri konuşuyorduk. Bunların da değişme kapasiteleri var. Koronavirüslerde aslında gribe göre daha düşük bu değişme sıklığı. Grip de bir RNA virüsü olduğu için, her yıl değişiyor ve aşılar da değişiyor. Beklenen bir şey bu. Ancak şunu diyebiliriz; bu insana yeni geçen bir patojen olduğu için aslında hep birlikte bu patojenin ne hızla mutasyonlar geçirdiğini gözlüyoruz. Bu da bilimsel olarak bizim açımızdan heyecan verici açıkçası. Ama Sars-Cov2 insana henüz yeni adaptasyon sağlıyor ve mutasyonları da normal Koronavirüslere göre, alışık olduğumuzdan daha hızlı oluyor. Bu nedenle aşılar da değişecek tabii ki. Virüs ne kadar antikordan kaçarsa, aşılar da değişecek. Bunu baştan beri konuşuyorduk zaten. Şu andaki aşılar, hem Delta'dan hem Alfa'dan ve diğer varyantlardan koruyabilme kapasitesine hala sahip. Önünde sonunda, gripte olduğu gibi bunda da aşı etkinliği yüzde 50'nin altına indiğinde aşıların değişmesi gerekecek. Bizim için çok sürpriz değil bu" diye konuştu.'Aşı karşıtları bilimi çarpıtıyor'Aşı tereddüdü yaşayanların çok yanlış bilgiler nedeniyle kafasının karıştırıldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, onların anlayacağı dilden bilgilendirmeler ve daha aktif aşı kampanyaları ile aşılama hızının artırılabileceğini söyledi ve sözlerini şöyle noktaladı:

