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Bill Gates, İzmir'e geldi: Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederek yeniden hacı oldu
Bill Gates, İzmir'e geldi: Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederek yeniden hacı oldu
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T21:19+0300
2021-10-22T21:20+0300
yaşam
izmir
bill gates
meryem ana
selçuk
hacı
yat
gemi
meryem ana kilisesi
bill ve melinda gates vakfı
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Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68.2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra bugün saat 15.00 sıralarında özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi. Doğrudan Meryemana Evi'ne giden Gates, kilisede dua edip yeniden hacı oldu. Daha sonra Efes Antik Kenti'ne geçen Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi. Milyarder iş insanı, 2005 yılında da Marmaris'te eski eşi Melinda ile 'Leander G' isimli lüks yatında tatil yaparken, Meryem Ana Evi'ne gelmiş ve ilk kez hacı olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210714/bill-gates-evliligim-benim-yuzumden-batti-1044963296.html
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izmir, bill gates, meryem ana, selçuk, hacı, yat, gemi, meryem ana kilisesi, bill ve melinda gates vakfı

Bill Gates, İzmir'e geldi: Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederek yeniden hacı oldu

21:19 22.10.2021 (güncellendi: 21:20 22.10.2021)
© AP Photo / Nati HarnikBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Nati Harnik
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu.
Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.
Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68.2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.
146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra bugün saat 15.00 sıralarında özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi.
Doğrudan Meryemana Evi'ne giden Gates, kilisede dua edip yeniden hacı oldu. Daha sonra Efes Antik Kenti'ne geçen Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi.
Milyarder iş insanı, 2005 yılında da Marmaris'te eski eşi Melinda ile 'Leander G' isimli lüks yatında tatil yaparken, Meryem Ana Evi'ne gelmiş ve ilk kez hacı olmuştu.
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