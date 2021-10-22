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https://tr.sputniknews.com/20211022/bm-suriye-ozel-temsilcisi-pedersen-elde-etmeyi-umdugumuz-seyi-basaramadik-1050091953.html
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T18:19+0300
2021-10-22T18:19+0300
2021-10-22T18:20+0300
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suriye
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık
18:19 22.10.2021 (güncellendi: 18:20 22.10.2021)
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık" dedi.