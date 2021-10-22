https://tr.sputniknews.com/20211022/bmde-turkiye-dahil-43-ulkeden-cine-uygur-turkleri-suclamasi-1050074438.html

BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e 'Uygur Türkleri' suçlaması

BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e 'Uygur Türkleri' suçlaması

BM'de aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 43 ülke, ortak bir bildiriyle Çin'e Sincan Uygur bölgesinde 'hukukun üstünlüğüne tam saygı duyma' çağrısı yaptı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T10:27+0300

2021-10-22T10:27+0300

2021-10-22T10:27+0300

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Birleşmiş Milletler'de (BM) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülke tarafından imzalanan ortak bildiride Çin, Uygurlara karşı 'işkence, zorla kısırlaştırma ve gözaltında kaybetme' gibi insan hakları ihlalleleri işlemekle suçlandı.Fransa'nın okuduğu bildiride, "Çin'i, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve ofisi de dahil olmak üzere bağımsız gözlemcilerin Sincan'a acilen, maksadına uygun ve engelsiz erişimine izin vermeye çağırıyoruz" denildi."Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumdan özellikle endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilen bildiride, 'bir milyondan fazla insanın 'keyfi olarak gözaltına alındığı' büyük bir 'siyasi yeniden eğitim kampı toplamının varlığına işaret eden 'güvenilir bilgiler' olduğu savunuldu.Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ise bildiriyi kınayarak iddiaları yalan ve Çin'e zarar vermeye yönelik bir komplo olarak nitelendirdi.Sincan Uygur bölgesinin kalkınmadan memnuniyet duyduğunu vurgulayan temsilci, halkın kaydedilen ilerlemeyle gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.Bildiri aleyhinde Çin'e Küba'dan destek geldi.Bildirinin altında imzası olan ülkeler şu şekilde:Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çekime Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Esvatini, Finlandiya, Almanya, Honduras, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Liberya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Marshall Adaları, Monaco, Karadağ, Nauru, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Palau, Polonya, Portekiz, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere ve Fransa.

https://tr.sputniknews.com/20210307/cin-disisleri-bakani-uygur-soykirimi-iddiasi-gulunc-derecede-sacma-1043972870.html

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çin, türkiye, birleşmiş milletler (bm), bildiri, uygurlar