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Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çadır kurmasına izin verilmedi
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çadır kurmasına izin verilmedi
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin aylardır sürdürdüğü eylemlerde bugün gergin anlar yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri kampüse girdi... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T14:01+0300
2021-10-22T14:01+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
çevik kuvvet
çadır
özel güvenlik
rektör ataması
mehmet naci inci
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Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atamasını kabul etmeyen öğrencilerinin rektörlük binası önüne bugün kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı’na özel güvenlik birimleri izin vermedi. Öğrenciler ve özel güvenlik birimleri arasında arbede çıktı. Çevik Kuvvet ekipleri kampüsün içine girdi. Çadır yırtıldı.Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bu sırada çadırın yırtıldığı ve güvenlik görevlileri tarafından çadıra el konulduğu belirtildi. Yaşanan arbedenin ardından Çevik Kuvvet ekiplerinin de kampüs içine girdiği ifade edildi. O anlar Boğaziçi TV tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/bogazici-universitesindeki-protestolarda-gozaltina-alinan-14-kisi-serbest-birakildi-1049660095.html
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boğaziçi üniversitesi, çevik kuvvet, çadır, özel güvenlik, rektör ataması, mehmet naci inci

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çadır kurmasına izin verilmedi

14:01 22.10.2021
© Twitter/Boğaziçi TVboğaziçi üniversitesi rektör eylemleri
boğaziçi üniversitesi rektör eylemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Twitter/Boğaziçi TV
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin aylardır sürdürdüğü eylemlerde bugün gergin anlar yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri kampüse girdi, öğrencilerin kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı’ yırtıldı.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atamasını kabul etmeyen öğrencilerinin rektörlük binası önüne bugün kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı’na özel güvenlik birimleri izin vermedi. Öğrenciler ve özel güvenlik birimleri arasında arbede çıktı. Çevik Kuvvet ekipleri kampüsün içine girdi. Çadır yırtıldı.

Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bu sırada çadırın yırtıldığı ve güvenlik görevlileri tarafından çadıra el konulduğu belirtildi. Yaşanan arbedenin ardından Çevik Kuvvet ekiplerinin de kampüs içine girdiği ifade edildi. O anlar Boğaziçi TV tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestosundan. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
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