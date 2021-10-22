Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çadır kurmasına izin verilmedi

Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atamasını kabul etmeyen öğrencilerinin rektörlük binası önüne bugün kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı’na özel güvenlik birimleri izin vermedi. Öğrenciler ve özel güvenlik birimleri arasında arbede çıktı. Çevik Kuvvet ekipleri kampüsün içine girdi. Çadır yırtıldı.



Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bu sırada çadırın yırtıldığı ve güvenlik görevlileri tarafından çadıra el konulduğu belirtildi. Yaşanan arbedenin ardından Çevik Kuvvet ekiplerinin de kampüs içine girdiği ifade edildi. O anlar Boğaziçi TV tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



