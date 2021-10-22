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https://tr.sputniknews.com/20211022/buckingham-sarayi-ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-geceyi-hastanede-gecirdi-1050068323.html
Buckingham Sarayı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi
Buckingham Sarayı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geceyi hastanede geçirdiği açıklandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T00:47+0300
2021-10-22T00:55+0300
dünya
ingiltere
ingiltere kraliçesi 2. elizabeth
buckingham sarayı
kraliçe 2. elizabeth
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Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurdu. 95 yaşındaki İngiliz Kraliçesi'nin 'ön incelemeler' için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, Perşembe günü öğle yemeği saatinde Windsor Şatosu'ndaki evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Çarşamba günü İngiliz Kraliçesi, Kuzey İrlanda'ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Saray, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ederek ziyareti iptal ettiğini bildirmişti.
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ingiltere, ingiltere kraliçesi 2. elizabeth, buckingham sarayı, kraliçe 2. elizabeth

Buckingham Sarayı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi

00:47 22.10.2021 (güncellendi: 00:55 22.10.2021)
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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geceyi hastanede geçirdiği açıklandı.
Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurdu.
95 yaşındaki İngiliz Kraliçesi'nin 'ön incelemeler' için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, Perşembe günü öğle yemeği saatinde Windsor Şatosu'ndaki evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Çarşamba günü İngiliz Kraliçesi, Kuzey İrlanda'ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Saray, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ederek ziyareti iptal ettiğini bildirmişti.
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