https://tr.sputniknews.com/20211022/bulgaristan-vatandaslari-edirneye-akin-ediyor-cok-guzel-fiyatlar-memnunuz-1050089102.html

Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın ediyor: Çok güzel fiyatlar, memnunuz

Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın ediyor: Çok güzel fiyatlar, memnunuz

Bulgar Levası'nın 5.74 lira seviyelerine ulaşmasını da fırsat bilip alışveriş için Edirne’deki Ulus Pazarına akın eden Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

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Edirne'de, her Cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı' olarak adlandırılan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti. Özellikle sabahın erken saatlerinde Bulgaristan vatandaşlarının yerli halktan daha kalabalık olduğu gözlendi. Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgaristan vatandaşları, araçlarının bagajlarını tıka basa doldurdu.Edirne’ye defalarca geldiğini söyleyen bir Bulgaristan vatandaşı, Edirne’de fiyatların çok daha ucuz olduğunu, beğendikleri eşyaları pazardan aldıklarını belirtti. Alışveriş yapmak için Yunanistan’dan Edirne’ye geldiğini anlatan başka bir Bulgaristan vatandaşı da, bir sürü alışveriş yaptığını, Edirne’de her şeyin çok ucuz olduğunu ifade etti. Başka bir Bulgaristan vatandaşı "Çok güzel fiyatlar, memnunuz" yorumunu yaptı.İstanbul’dan ürün satmak için Edirne’ye geldiğini belirten esnaf da, Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne’yi tercih ettiklerinden dolayı İstanbul esnafının da Cuma günleri Edirne’ye geldiğini belirtti. Esnaf, Bulgaristan vatandaşları olmasa Edirne’ye gelmenin bir anlamı olmayacağını kaydetti.

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