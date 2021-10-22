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https://tr.sputniknews.com/20211022/canan-karatatayi-da-dolandirmislardi-yine-yakalandilar-1050084426.html
Canan Karatatay'ı da dolandırmışlardı, yine yakalandılar
Canan Karatatay'ı da dolandırmışlardı, yine yakalandılar
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 80 yaşındaki vatandaşı telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak arayan ve terör örgütü FETÖ tarafından... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T14:51+0300
2021-10-22T14:51+0300
yaşam
muğla
canan karatay
dolandırıcılık
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Dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim'de Marmaris'te yaşayan 80 yaşındaki İ.C.'yi telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıttı. Dolandırıcılar, yaşlı vatandaşa banka hesaplarının ve evdeki ziynet eşyalarının tehlikede olduğunu belirterek eve gelecek ekiplere altınlarını teslim etmesini ve güvenceye alacaklarını belirttiler. Dolandırıcılık şebekesinden A.Ç ve H.D. Marmaris'e gelerek 80 yaşındaki İ.C.'nin 9.5 kilo altınını alarak kayıplara karıştı. Yine Marmaris'te 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran şebeke üyelerinden M.K. ve İ.A. Marmaris'te F.K.K. isimli vatandaşı 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken yakalandı. Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti. Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası operasyon için düğemeye basılırken, sivil ekipler Adana'da A.Ç. ve H.D. isimli şüphelileri düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. F.K.K. isimli vatandaşı dolandırmak isteyen ve 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran M.K ve İ.A ise Marmaris'te gözaltına alındı. Şüpheliler Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210520/aymden-canan-karataya-kotu-haber-1044553217.html
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muğla, canan karatay, dolandırıcılık

Canan Karatatay'ı da dolandırmışlardı, yine yakalandılar

14:51 22.10.2021
© İHACanan Karatatay'ı da dolandırmışlardı, yine yakalandılar
Canan Karatatay'ı da dolandırmışlardı, yine yakalandılar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© İHA
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 80 yaşındaki vatandaşı telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak arayan ve terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirildiği iddiası ile 9.5 kilo altınını dolandıran şüpheliler polisin Adana ve Marmaris'te düzenlediği operasyon ile yakalandı.
Dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim'de Marmaris'te yaşayan 80 yaşındaki İ.C.'yi telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıttı.
Dolandırıcılar, yaşlı vatandaşa banka hesaplarının ve evdeki ziynet eşyalarının tehlikede olduğunu belirterek eve gelecek ekiplere altınlarını teslim etmesini ve güvenceye alacaklarını belirttiler. Dolandırıcılık şebekesinden A.Ç ve H.D. Marmaris'e gelerek 80 yaşındaki İ.C.'nin 9.5 kilo altınını alarak kayıplara karıştı.
Yine Marmaris'te 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran şebeke üyelerinden M.K. ve İ.A. Marmaris'te F.K.K. isimli vatandaşı 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken yakalandı. Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti. Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası operasyon için düğemeye basılırken, sivil ekipler Adana'da A.Ç. ve H.D. isimli şüphelileri düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. F.K.K. isimli vatandaşı dolandırmak isteyen ve 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran M.K ve İ.A ise Marmaris'te gözaltına alındı. Şüpheliler Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2021
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