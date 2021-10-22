Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211022/cem-yilmaz-ersan-kuneri-nft-koleksiyonunu-satisa-cikardi-1050077061.html
Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' NFT koleksiyonunu satışa çıkardı
Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' NFT koleksiyonunu satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri'nin yayına girmesinden önce özel NFT koleksiyonunu satışa çıkardı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T11:57+0300
2021-10-22T11:57+0300
yaşam
cem yılmaz
erşan kuneri
nft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048887561_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_87fe1eec810c9c8c71e8715adaf0a7de.jpg
Kendi karikatürlerini içeren koleksiyon ile NFT dünyasına adım atan Cem Yılmaz, ilk koleksiyonuyla kombine biletler sunmasının ardından şimdi de birlikte dizi izleme teklifi hazırladı.Kendi profilini içeren koleksiyon kısa sürede satılan Cem Yılmaz standart NFT modelleri için iki kişilik bilet, özel NFT modeli için de kombine ömür boyu iki kişilik bilet hediye etmişti.Erşan Kuneri dizisinin Netflix platformunda yayınlanacak olması nedeniyle hazırlanan NFT koleksiyonu yine 0.5 ETH minimum teklif miktarıyla OpenSea isimli bir platformda açıldı. Siyah-beyaz özel NFT ise 4 ETH en yüksek teklifi almış durumda.Cem Yılmaz özel NFT modelini satın alana Erşan Kuneri dizisini ofiste birlikte izleme imkânı sunacak. Üstelik 3 arkadaşını da beraberinde getirebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210914/cem-yilmaz-acikladi-ve-ersan-kuneri-bitti-1048887716.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048887561_196:0:796:450_1920x0_80_0_0_bf6025a5bc43005c3fcdddfb3bce1f79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cem yılmaz, erşan kuneri, nft

Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' NFT koleksiyonunu satışa çıkardı

11:57 22.10.2021
© Fotoğraf : InstagramErşan Kuneri
Erşan Kuneri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri'nin yayına girmesinden önce özel NFT koleksiyonunu satışa çıkardı.
Kendi karikatürlerini içeren koleksiyon ile NFT dünyasına adım atan Cem Yılmaz, ilk koleksiyonuyla kombine biletler sunmasının ardından şimdi de birlikte dizi izleme teklifi hazırladı.
Kendi profilini içeren koleksiyon kısa sürede satılan Cem Yılmaz standart NFT modelleri için iki kişilik bilet, özel NFT modeli için de kombine ömür boyu iki kişilik bilet hediye etmişti.
Erşan Kuneri dizisinin Netflix platformunda yayınlanacak olması nedeniyle hazırlanan NFT koleksiyonu yine 0.5 ETH minimum teklif miktarıyla OpenSea isimli bir platformda açıldı. Siyah-beyaz özel NFT ise 4 ETH en yüksek teklifi almış durumda.
Cem Yılmaz özel NFT modelini satın alana Erşan Kuneri dizisini ofiste birlikte izleme imkânı sunacak. Üstelik 3 arkadaşını da beraberinde getirebiliyor.
Erşan Kuneri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
YAŞAM
Cem Yılmaz açıkladı: 'Ve Erşan Kuneri bitti'
14 Eylül, 10:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:16Kuraklık, Van Gölü'nün 10 kilometrekaresini yuttu
12:16Almanya'da Türkiye'den belediyelerin gri pasaportla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarına ilk dava
12:04JPMorgan, Goldman Sachs ve Barclays, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor
12:0025 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı
11:57Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' NFT koleksiyonunu satışa çıkardı
11:50'Bitcoin'in yükselişinde bir sonraki durak 90 bin dolar olabilir'
11:39TTB: Kamu hastanelerinde kaotik bir durum var, insanlar özel hastanelere mahkum ediliyor
11:27Japonya, Rusya ve Çin’e ait helikopterler nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı
11:23Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' 5 ay 18 gün hapis cezası
11:07Erdoğan: Medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz
11:04FSB, Stavropol’da terör saldırısı planlayan IŞİD militanını yakaladı
10:53'Atların ehlileştirilmesi 4200 yıl öncesine kadar uzanıyor'
10:49Soylu: Çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
10:49Denizli'de sağlıkçı heykelleri tartışması: 'Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir'
10:48Faiz indirimi otomobilde zammı tetikleyebilir: 60 bin TL'lik zam riski ortaya çıktı
10:42Apple'ın Bağdat Caddesi mağazası açıldı
10:39ABD'de iklim krizi nedenleri arasında plastik kömürü geride bırakacak
10:30Muş'ta aşı olmayanların isimleri cami hoparlöründen okundu
10:27BM'de Türkiye dahil 43 ülkeden Çin'e 'Uygur Türkleri' suçlaması
10:21Mahkeme kedilerin velayeti davasında Piraye ve Cingöz'ün psikolojisini gözetti