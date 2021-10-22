https://tr.sputniknews.com/20211022/cem-yilmaz-ersan-kuneri-nft-koleksiyonunu-satisa-cikardi-1050077061.html

Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' NFT koleksiyonunu satışa çıkardı

Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri' NFT koleksiyonunu satışa çıkardı

Komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri'nin yayına girmesinden önce özel NFT koleksiyonunu satışa çıkardı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T11:57+0300

2021-10-22T11:57+0300

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yaşam

cem yılmaz

erşan kuneri

nft

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Kendi karikatürlerini içeren koleksiyon ile NFT dünyasına adım atan Cem Yılmaz, ilk koleksiyonuyla kombine biletler sunmasının ardından şimdi de birlikte dizi izleme teklifi hazırladı.Kendi profilini içeren koleksiyon kısa sürede satılan Cem Yılmaz standart NFT modelleri için iki kişilik bilet, özel NFT modeli için de kombine ömür boyu iki kişilik bilet hediye etmişti.Erşan Kuneri dizisinin Netflix platformunda yayınlanacak olması nedeniyle hazırlanan NFT koleksiyonu yine 0.5 ETH minimum teklif miktarıyla OpenSea isimli bir platformda açıldı. Siyah-beyaz özel NFT ise 4 ETH en yüksek teklifi almış durumda.Cem Yılmaz özel NFT modelini satın alana Erşan Kuneri dizisini ofiste birlikte izleme imkânı sunacak. Üstelik 3 arkadaşını da beraberinde getirebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210914/cem-yilmaz-acikladi-ve-ersan-kuneri-bitti-1048887716.html

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cem yılmaz, erşan kuneri, nft