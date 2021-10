https://tr.sputniknews.com/20211022/cevre-ve-sehircilik-bakani-kurum-marmara-hepimizin-diyerek-11-bin-metrekup-musilaji-bertaraf-ettik-1050094055.html

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara hepimizin diyerek 11 bin metreküp müsilajı bertaraf ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 22 maddelik eylem planı çerçevesinde 5 ay boyunca tüm ekiplerle titiz bir çalışma yürüttüklerini ve Marmara'yı müsilajdan kurtardıklarını belirtti.Marmara'yı korumak için atılacak her adımın 2053 net sıfır emisyon hedefine kendilerini biraz daha yaklaştıracağını ifade eden Kurum, bölgede geliştirecekleri her uygulamanın ülke için örnek teşkil edeceğini kaydetti.'Stratejik bir plan ortaya koyduk'Eylem planı kapsamında arıtma tesislerinden sıfır atığın yaygınlaştırılmasına, sanayi alanlarındaki iyileştirmeler, tersanelerde hayata geçirilecek temiz üretim teknikleri, iyi tarım uygulamaları, balıkçılık kıyı ve yüzeylerde yürüttükleri temizlik çalışmalar ile özel çevre koruma bölgesi çalışmaları gibi çok başlıkta çalışmalar yürüttüklerine dile getiren Kurum, şöyle konuştu:Marmara'nın 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesi çalışmaları tamamlandıMarmara Denizi Stratejik Planı'nda 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 130 alt faaliyet belirlediklerini açıklayan Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin "özel çevre koruma bölgesi" olarak ilan edilmesi için çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yakın zamanda bu tarihi kararın milletle paylaşılacağını belirterek, "Yine üniversitelerimizle birlikte Noktasal Kaynaklı Kirliliğin Tespiti Projesini yapacağımızı ifade etmiştik ve 445 tesisi yerinde inceledik ve gerek iyileştirilmesi gerek bakım onarımı gerek azot, fosfor giderim revizyonu noktasında yapılması gerekenleri ortaya çıkardık. Bu da önemli bir çalışmaydı. Önemli bir veriydi ki bundan sonra atacağımız adımlar da aslında bu veriler ışığında olacaktı. Bu çalışma bütün Marmara'da 445 arıtma tesisinde bitirildi. Bundan sonraki süreçte aslına bakarsanız doğaya zarar veren tek bir litre suya daha tahammülümüz yok. Anlayışımız bu ve çalışmalarımızı bu çerçevede sürecimizi yürüteceğiz" diye konuştu.Hedefin, havzada arıtılan atık suların yüzde 46'dan 2024'e kadar yüzde 100'e ulaştırmak, yüzde 3.2 olan arıtılmış atık suyun yeniden kullanım oranının da 2023 yılında yüzde 5’e çıkarmak olduğunu dile getiren Bakan Kurum, bu sayede Marmara Bölgesi'nde her 1 milyon 200 bin vatandaşın atık suyunun yeniden kullanılabileceğini ifade etti.Gebze Teknik Üniversitesi ve Gaziantep OSB ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında tekstil boyahanelerinde oluşan atık sularda renk ve tuz giderimi sağlayan bir prototip geliştirdiklerine dikkati çeken Kurum, bu projeyle tekstil sektöründe su kullanım miktarının azalabildiğini ve arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasını sağlayabildiğini anlattı.Bakan Murat Kurum, çalışmanın tamamen milli bir üretim olduğunu ifade ederek, projeyi önce Marmara daha sonra ise tüm ülkede kullanmayı planladıklarını dile getirdi.'Kıyılarımız tertemiz'Ulusal Deniz İzleme Programı ve MARMOD FAZ II Projesi çalışmalarının aralıksız sürdüğüne değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu:Marmara Bölgesi'nde ayrıca 2 bin 910 yüzme suyu numunesi için yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini anlatan Kurum, Marmara Denizi'nde kıyısı olan illerde 12 bin 865 kara kökenli kirletici, 75 bin 411 deniz aracı olmak üzere toplam 88 bin 276 denetim gerçekleştiğini ve denetimlerle 834 işletmeye, 99 deniz aracına toplamda 118 milyon lira idari para cezası uygulandığını aktardı.'Marmara hepimizin diye başlattığımız süreç var'Marmara Denizinde Müsilajın Uzaktan Algılama Projesini başlattıklarını dile getiren Kurum, bunu gelecek yıl tüm denizlerde ve akarsularda kullanacaklarını ifade etti.Bu yıl Marmara ve Susurluk Havzalarında bulunan 7 ide toplam 53 proje kapsamında 128 bin dekar araziyi Modern Sulama Sistemleri ile sulamak için yüzde 50 hibe desteği verdiklerine değinen Kurum, şu anda organik ve iyi tarım uygulamaları yapan bin hektarı 2024 yılında 10 bin hektara çıkaracaklarını vurguladı.Marmara Denizi’nden avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin dökme olarak balık unu ve balık yağı fabrikalarına nakledilmesini yasakladıklarını, Adalar Bölgesi'nde başlattıkları yapay resif projesiyle kaçak ve yasak avcılığı engelleyerek biyoçeşitliliği koruduklarını hatırlatan Kurum, şu ana kadar 50 bin metrekare çıkardıkları hayalet ağları 2024'e kadar 150 bin metrekareye çıkarıp bertaraf etmeyi hedeflediklerini kaydetti.Marmara’da bu tür problemlerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm çalışmaları ve iş planlarını tamamlayacaklarını anlatan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

