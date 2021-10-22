https://tr.sputniknews.com/20211022/chp-lideri-kilicdaroglu-yurt-sorununu-oyle-10-15-yil-degil-1-yil-icinde-bitirecegiz-1050099041.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu öyle 10-15 yıl değil, 1 yıl içinde bitireceğiz
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu öyle 10-15 yıl değil, 1 yıl içinde bitireceğiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt sorununa ilişkin “Allah’ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T22:42+0300
2021-10-22T22:42+0300
2021-10-22T22:42+0300
politika
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
yurt
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CHP Lideri Kemal Kııçdaroğlu, Ankara’da bir kapalı yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin CHP’nin belirlediği Belediyecilik İlkeleri’ne uyarak belediyelerin refah seviyesini artırdıklarını söyledi.Türkiye’de gündeme gelen yurt sorunu hakkında açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Üniversiteyi kazanan bir çocuk heyecanla üniversitesine gönderilir. Sizin huzurunuzda söylüyorum. Allah’ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz” diye konuştu.Türk Lirasının değer kaybetmesi konusunda değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, “Para harcanırken, siyasi otorite halkını düşünmek zorundadır. Türk Lirası bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Nasıl olur da Türk Lirası güneş görmüş kar gibi erir? Huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz, birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ayırmayacağız ayrıştırmayacağız” ifadelerini kullandı.
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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, yurt
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yurt sorununu öyle 10-15 yıl değil, 1 yıl içinde bitireceğiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt sorununa ilişkin “Allah’ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz” dedi.
CHP Lideri Kemal Kııçdaroğlu, Ankara’da bir kapalı yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin CHP’nin belirlediği Belediyecilik İlkeleri’ne uyarak belediyelerin refah seviyesini artırdıklarını söyledi.
Türkiye’de gündeme gelen yurt sorunu hakkında açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Üniversiteyi kazanan bir çocuk heyecanla üniversitesine gönderilir. Sizin huzurunuzda söylüyorum. Allah’ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Yurt sorununu öyle 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl değil 1 yıl içinde bitireceğiz” diye konuştu.
Türk Lirasının değer kaybetmesi konusunda değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, “Para harcanırken, siyasi otorite halkını düşünmek zorundadır. Türk Lirası bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Nasıl olur da Türk Lirası güneş görmüş kar gibi erir? Huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz, birlikte yaşamayı getireceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ayırmayacağız ayrıştırmayacağız” ifadelerini kullandı.