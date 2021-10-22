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Çin: 43 ülkenin BM'deki Sincan açıklaması 'siyasal amaçlı dezenformasyon'
Çin: 43 ülkenin BM'deki Sincan açıklaması 'siyasal amaçlı dezenformasyon'
Çin, BM üyesi 43 ülkenin Genel Kurulu Toplumsal, İnsani ve Kültürel Sorunlar Komitesi Toplantısı'nda Uygur Türklerine ilişkin Pekin'e suçlamalar yönelttiği... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T15:00+0300
2021-10-22T15:00+0300
dünya
çin
uygur türkleri
birleşmiş milletler (bm)
çin dışişleri bakanlığı
vang vınbin
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Birleşmiş Milletler'de (BM) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülke tarafından imzalanan ortak bildiride Pekin'in, Uygurlara karşı 'işkence, zorla kısırlaştırma ve gözaltında kaybetme' gibi insan hakları ihlalleleri işlemekle suçlanmasına yanıt verdi.Vang, düzenlediği basın toplantısında, açıklamaya ilişkin "Az sayıdaki Batılı ülke Sincan ve diğer meselelerle ilgili Çin’i karalamayı amaçlayan dezenformasyona dayalı dedikodu ve yalanlarla saldırmayı, insan hakları bahanesiyle Çin’in iç işlerine müdahale etmeyi sürdürdü" dedi.Aynı toplantıda Küba’nın 62 ülke adına yaptığı karşı açıklamayı hatırlatan Sözcü Vang, şöyle devam etti:"62 ülke insan haklarının siyasallaştırılmasına ve bu konudaki çifte standartlara karşı çıktıklarını vurguladı, Çin hakkında siyasal amaçlarla ortaya atılan dezenformasyona dayalı iddiaları reddetti. Ülkeler insan hakları bahanesiyle Çin’in iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıktı."Vang, Çin’in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu ülkeleri kendi içlerindeki insan hakları sorunlarını samimiyetle ele almaya, BM Sözleşmesine ve uluslararası ilişkileri yöneten temel prensiplere bağlı kalmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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çin, uygur türkleri, birleşmiş milletler (bm), çin dışişleri bakanlığı, vang vınbin

Çin: 43 ülkenin BM'deki Sincan açıklaması 'siyasal amaçlı dezenformasyon'

15:00 22.10.2021
© REUTERS / Thomas PeterÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin, BM üyesi 43 ülkenin Genel Kurulu Toplumsal, İnsani ve Kültürel Sorunlar Komitesi Toplantısı'nda Uygur Türklerine ilişkin Pekin'e suçlamalar yönelttiği bildiriyi 'siyasal amaçlı dezenformasyon' olarak niteledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Birleşmiş Milletler'de (BM) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülke tarafından imzalanan ortak bildiride Pekin'in, Uygurlara karşı 'işkence, zorla kısırlaştırma ve gözaltında kaybetme' gibi insan hakları ihlalleleri işlemekle suçlanmasına yanıt verdi.
Vang, düzenlediği basın toplantısında, açıklamaya ilişkin "Az sayıdaki Batılı ülke Sincan ve diğer meselelerle ilgili Çin’i karalamayı amaçlayan dezenformasyona dayalı dedikodu ve yalanlarla saldırmayı, insan hakları bahanesiyle Çin’in iç işlerine müdahale etmeyi sürdürdü" dedi.
Aynı toplantıda Küba’nın 62 ülke adına yaptığı karşı açıklamayı hatırlatan Sözcü Vang, şöyle devam etti:
"62 ülke insan haklarının siyasallaştırılmasına ve bu konudaki çifte standartlara karşı çıktıklarını vurguladı, Çin hakkında siyasal amaçlarla ortaya atılan dezenformasyona dayalı iddiaları reddetti. Ülkeler insan hakları bahanesiyle Çin’in iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıktı."
Vang, Çin’in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu ülkeleri kendi içlerindeki insan hakları sorunlarını samimiyetle ele almaya, BM Sözleşmesine ve uluslararası ilişkileri yöneten temel prensiplere bağlı kalmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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