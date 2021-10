https://tr.sputniknews.com/20211022/cinin-ankara-buyukelcisi-liu-batili-ulkeler-sincan-konusunda-kara-propaganda-yapiyor-1050093390.html

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu: Batılı ülkeler Sincan konusunda kara propaganda yapıyor

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, son yıllarda Batılı ülkeler başta olmak üzere Çin karşıtı güçlerin Sincan'daki 'müreffeh ve huzurlu durumu' göz ardı... 22.10.2021

2021-10-22T19:22+0300

2021-10-22T19:22+0300

2021-10-22T19:23+0300

Çin'in Ankara Büyükelçiliği ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti iş birliğiyle 'Sincan Güzel Bir Yer' konulu çevrim içi konferans düzenlendi.Konferansta söz alan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, son yıllarda Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğinde Sincan'da farklı etnik gruplardan insanların dayanışma içinde yaşamlarını sürdürmek için birlikte çaba sarf ettiğini belirtti.Sincan'ın farklı medeniyetlerin bir arada bulunduğu yer olduğunu savunan Liu, ancak son yıllarda Batı ve ABD başta olmak üzere 'Çin karşıtı güçlerin kendi ideolojik ayrımcılığından dolayı Sincan'daki müreffeh ve huzurlu durumu göz ardı ederek Çin'e karşı kara propaganda' yaptıklarını söyledi.'Dış güçlerin Sincan ve Çin'in kalkınmasını engelleme niyetlerine izin vermeyeceğiz'Liu, söz konusu güçlerin bazı yalanlar uydurduğunu belirterek, "Sözde soykırım ve zorla çalıştırma gibi yüzyılın en büyük yalanlarını uydurdular. Onların amacı herkes tarafından bilinmektedir.Yani Sincan konusunda Çin'e saldırarak Çin'in gelişmesini engellemek ve Sincan'ın istikrarını bozmaktır" ifadelerini kullandı.Sincan meselesinin Çin'in iç işleri olduğunu söyleyen Liu, "Asla sözde etnik, din ya da insan hakları konuları değildir. Aslında aşırıcılık ve terörle mücadele ilgili konulardır. Biz asla ve asla dış güçlerin Sincan'da müdahale ile Sincan ve Çin'in kalkınmasını engelleme niyetlerine izin vermeyeceğiz" ifadesine yer verdi.'Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerinin her zaman sağlıklı bir şekilde gelişmesini hızlandırmalıyız'Büyükelçi Liu, bu yılın Çin-Türkiye ilişkilerinin 50'nci yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"50 yıllık geçmişimiz tekrar şunu gösterdi. Karşılıklı olarak birbirimizin ana çıkarları ve hassasiyetleri konusunda destek sağlamak ve anlayış göstermek ilişkilerimizin her zaman kilit siyasi temelidir. Çin-Türkiye ilişkilerinin büyük fotoğrafı görerek aramızdaki anlaşmazlıkları uygun bir şekilde çözüme kavuşturarak Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini her zaman sağlıklı bir şekilde gelişmesini hızlandırmalıyız."Sincan Uygur Özerk Bölgesi Daimi Komitesi Genel Müdürü Shawkat Imin de Sincan'ın geçmişte 'terörizm ve dini aşırıcılıktan' çok çektiğini, 1990'dan 2016'ya kadar Sincan'da binlerce terör olayı düzenlendiğini ve bunun tahmin edilemeyen can ve mal kaybına yol açtığını öne sürdü.Sincan'da 5 yıldır hiçbir terör olayının ortaya çıkmadığını ileri süren Imin, tüm etnik gruptan vatandaşların güvenlik özlemini gerçekleştirdiklerini savundu.Imin, Sincan'da ekonomik kalkınmanın sağlandığına işaret ederek, bu bölgenin ekonomik gelişimine ilişkin veriler paylaştı.'İnsanlık tarihinin en büyük iftirası'Sincan'ın yaptığı her şeyin 'dürüst ve açık' olduğunu belirten Imin, "Ancak son dönemde ABD ve bazı Batı ülkelerindeki Çin karşıtı güçler Sincan'daki tüm etnik gruplardan insanların iyi bir hayat yaşadığı gerçeğini görmezden gelerek, temelsiz, sebepsiz ve dayanıksız olarak Sincan'ı karalamaya ve şeytanlaştırmaya ve hatta Sincan'da soykırım yapıldığına dair benzeri görülmemiş bir yalan uydurmaya çalıştılar. Buna insanlık tarihinin en büyük iftirası denilebilir" ifadelerini kullandı.Imin, Sincan'da toplama kamplarının bulunması, zorla çalıştırma, zorunlu kısırlaştırma ve zorunlu doğum kontrolü uygulamaların mevcut olmadığını belirterek bu iddiaları reddetti.Sincan İslam Derneği Başkanı ve Sincan İslam Enstitüsü Müdürü Abdulreqip Tumulniyaz da Sincan'da dini özgürlüğün tam olarak yasalarla korunduğu ve her Müslüman'ın ibadetini serbestçe yerine getirebildiğini açıkladı.Tumulniyaz, bunun yanı sıra, Sincan'daki dini mekanların ve camilerin koşullarının sürekli olarak iyileştirildiğini, altyapının onarıldığını ifade etti.

