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Denizli'de sağlıkçı heykelleri tartışması: 'Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir'
Denizli'de sağlıkçı heykelleri tartışması: 'Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir'
Denizli Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
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Denizli'de sağlıkçı heykelleri tartışması: 'Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir'

10:49 22.10.2021
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Denizli Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Tematik parkın içindeki heykeller, tartışma konusu oldu.
© DHA

Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.

Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. - Sputnik Türkiye
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© DHA

Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.

© DHA

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir" dedi.

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, &quot;Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir" dedi.

© DHA

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, "Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı" dedi.

Denizli&#x27;de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, &quot;Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, "Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı" dedi.

© DHA

Coşkun, "Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır" diye konuştu.

Coşkun, &quot;Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA

Coşkun, "Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır" diye konuştu.

© DHA
denizli'de sağlıkçı heykelleri - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
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