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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211022/dolar-rekor-tazeledi-952-seviyesinin-uzerini-gordu-1050072906.html
Dolar rekor tazeledi: 9.52 seviyesinin üzerini gördü
Dolar rekor tazeledi: 9.52 seviyesinin üzerini gördü
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar/TL 9.52 seviyesinin üzerini görerek rekor tazeledi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T08:40+0300
2021-10-22T08:40+0300
2021-10-22T08:39+0300
ekonomi
euro
dolar
döviz
ekonomi
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Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimi kararının ardından 9,49 lira seviyesine kadar yükselen dolar, bu sabah 9,50 lira bandının üzerinde hareketini sürdürüyor.Dolar/TL alış fiyatı 9,5213 lira, satış fiyatı 9,5313 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,0687 lira alış fiyatı, 11,0994 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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euro, dolar, döviz, ekonomi
Dolar rekor tazeledi: 9.52 seviyesinin üzerini gördü
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar/TL 9.52 seviyesinin üzerini görerek rekor tazeledi.
Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimi kararının ardından 9,49 lira seviyesine kadar yükselen dolar, bu sabah 9,50 lira bandının üzerinde hareketini sürdürüyor.
Dolar/TL alış fiyatı 9,5213 lira, satış fiyatı 9,5313 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,0687 lira alış fiyatı, 11,0994 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.