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Ekonomist Fatih Özatay'dan faiz yorumu: Alınan kararı anlamıyorum, iktisat bilimiyle alakası yok
Ekonomist Fatih Özatay'dan faiz yorumu: Alınan kararı anlamıyorum, iktisat bilimiyle alakası yok
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, TCMB'nin faizi yüzde 18'den 200 baz puan indirimle, yüzde 16'ya... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T01:03+0300
2021-10-22T01:03+0300
ekonomi
türkiye
faiz indirimi
merkez bankası
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Ekonomist Fatih Özatay, TCMB'nin faizi yüzde 18'den 200 baz puan indirimle, yüzde 16'ya çekmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özatay, "Merkez Bankası neden faiz indirdi?" sorusuna cevap vermenin mümkün olmadığını belirtti. Özatay ayrıca Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de yapılan faiz indiriminin piyasaya yansımadığını, dolayısıyla alınan kararın "Enflasyon artışı göze alınarak, kredi faizlerinin düşmesi ve bu yolla yatırımların artması" gerekçesiyle yapılmış olamayacağını ifade ederek Yetkinreport'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211021/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1050043241.html
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türkiye, faiz indirimi, merkez bankası

Ekonomist Fatih Özatay'dan faiz yorumu: Alınan kararı anlamıyorum, iktisat bilimiyle alakası yok

01:03 22.10.2021
© DHAEski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, TCMB'nin faizi yüzde 18'den 200 baz puan indirimle, yüzde 16'ya çekmesini "iktisat bilimiyle alakası yok" diye değerlendirdi.
Ekonomist Fatih Özatay, TCMB'nin faizi yüzde 18'den 200 baz puan indirimle, yüzde 16'ya çekmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özatay, "Merkez Bankası neden faiz indirdi?" sorusuna cevap vermenin mümkün olmadığını belirtti. Özatay ayrıca Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de yapılan faiz indiriminin piyasaya yansımadığını, dolayısıyla alınan kararın "Enflasyon artışı göze alınarak, kredi faizlerinin düşmesi ve bu yolla yatırımların artması" gerekçesiyle yapılmış olamayacağını ifade ederek Yetkinreport'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Nominal (enflasyondan arındırılmamış) kredi faizi düşmüyor ama enflasyon yükseleceği için reel (enflasyondan arındırılmış) faiz düşecek. Yatırımlar için önemli olan da reel faiz. Kurun sıçradığı, enflasyonun yükseleceği ve para politikasının anlaşılmaz işler yaptığı bir ortamda yatırım artar mı? Bir diğer alternatif de paramızın değerini iyice düşürerek zaten artmakta olan ihracatı daha da artırmak olabilir mi? 'Bu saatten sonra' bana pek akla yatkın gelmiyor. Birincisi, enflasyon artarken üretim maliyetleri de artıyor. Artan kurun getirdiği rekabet avantajının önemli bir kısmı yok oluyor. İkincisi, salt ihracat biraz daha artsın diye, risk arttığı için ekonomiye duyulan güvenin azalacağı ve dolayısıyla yatırım ve dayanıklı tüketim harcamalarının öteleneceği bir karar alır mısınız? Kısacası anlamıyorum alınan kararı. İktisat bilimiyle alakasını kuramıyorum. Umarım sadece benim anlayışsızlığımdır; Merkez Bankası’nın bildikleri vardır."

Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya çekti
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