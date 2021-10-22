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https://tr.sputniknews.com/20211022/elazigda-yolcu-treni-otomobile-carpti-2-yarali-1050098114.html
Elazığ'da yolcu treni otomobile çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da yolcu treni otomobile çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T22:11+0300
2021-10-22T22:11+0300
2021-10-22T22:11+0300
türkiye
elazığ
tren
otomobil
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.Nazım Çetin idaresindeki otomobile, Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte Elazığ-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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elazığ, tren, otomobil
Elazığ'da yolcu treni otomobile çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Nazım Çetin idaresindeki otomobile, Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte Elazığ-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.