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Erdoğan'ın Kavala çağrısı yapan büyükelçileri 'Türkiye'de istemediği' açıklamasına Berlin'den yanıt
Erdoğan'ın Kavala çağrısı yapan büyükelçileri 'Türkiye'de istemediği' açıklamasına Berlin'den yanıt
Alman Hükümeti Sözcüsü Demmer, 'AİHM'nin Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını ve Alman hükümetinin bu kararın uygulanmasına verdiği... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T17:04+0300
2021-10-22T17:55+0300
dünya
almanya
türkiye
osman kavala
aihm
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
büyükelçi
serbest bırakma
jürgen schulz
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Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılı nedeniyle 18 Ekim'de ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın yayımladığı ortak açıklamanın bu ülkelerden bazılarının Ankara Büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tepkiye Berlin'den yanıt geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözkonusu 10 ülkenin elçilerinin 'istenmeyen kişi' olduğuna işaret eden açıklaması karşısında, Angela Merkel'in başbakanlığındaki Alman hükümeti, 'Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına' yönelik pozisyonunun değişmediği mesajını verdi. 'Açıklamaları not ettik'Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, olağan basın toplantısında bir soru üzerine, Erdoğan’ın aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’un da bulunduğu 10 ülke büyükelçisini Türkiye’de ağırlamak istemediği ve bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ilettiği yönündeki haberleri 'not ettiklerini' söyledi. Berlin'in büyükelçilerin arkasında durduğu mesajını veren Demmer, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını ve Alman hükümetinin bu kararın uygulanmasına verdiği desteği' hatırlatarak ekledi: "Pozisyonumuzda bir değişiklik yok."Schulz Türkiye'de mi, değil mi?'Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz’un Türkiye’den ayrılıp ayrılmadığıyla' ilgili soruyu ise Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger yanıtladı:"Şu anda Türkiye’deki diplomatik mevcudiyetimize ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır."Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 'Soros artığı' diye nitelediği Osman Kavala’nın bırakılması için ortak açıklama yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri için şunları söylemişti:"Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane Büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın.""Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika’sı, Almanya’sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, "yargı bağımsızdır." Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor."
https://tr.sputniknews.com/20211018/10-buyukelcilikten-osman-kavalanin-tutukluluguna-dair-aciklama-1049946237.html
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https://tr.sputniknews.com/20211021/erdogandan-10-buyukelciye-kavala-tepkisi-bunlari-ulkemizde-agirlamak-gibi-bir-luksumuz-olamaz-1050039588.html
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almanya, türkiye, osman kavala, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), büyükelçi, serbest bırakma, jürgen schulz

Erdoğan'ın Kavala çağrısı yapan büyükelçileri 'Türkiye'de istemediği' açıklamasına Berlin'den yanıt

17:04 22.10.2021 (güncellendi: 17:55 22.10.2021)
© AAMerkel - Erdoğan
Merkel - Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Alman Hükümeti Sözcüsü Demmer, 'AİHM'nin Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını ve Alman hükümetinin bu kararın uygulanmasına verdiği desteği' hatırlatarak "Pozisyonumuzda bir değişiklik yok" dedi.
Osman Kavala'nın tutukluluğunun 4. yılı nedeniyle 18 Ekim'de ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın yayımladığı ortak açıklamanın bu ülkelerden bazılarının Ankara Büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tepkiye Berlin'den yanıt geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözkonusu 10 ülkenin elçilerinin 'istenmeyen kişi' olduğuna işaret eden açıklaması karşısında, Angela Merkel'in başbakanlığındaki Alman hükümeti, 'Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına' yönelik pozisyonunun değişmediği mesajını verdi.

'Açıklamaları not ettik'

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, olağan basın toplantısında bir soru üzerine, Erdoğan’ın aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’un da bulunduğu 10 ülke büyükelçisini Türkiye’de ağırlamak istemediği ve bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ilettiği yönündeki haberleri 'not ettiklerini' söyledi.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
TÜRKİYE
10 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı
18 Ekim, 21:49
Berlin'in büyükelçilerin arkasında durduğu mesajını veren Demmer, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını ve Alman hükümetinin bu kararın uygulanmasına verdiği desteği' hatırlatarak ekledi:
"Pozisyonumuzda bir değişiklik yok."

Schulz Türkiye'de mi, değil mi?

'Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz’un Türkiye’den ayrılıp ayrılmadığıyla' ilgili soruyu ise Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger yanıtladı:
"Şu anda Türkiye’deki diplomatik mevcudiyetimize ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır."
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
TÜRKİYE
Osman Kavala: Bundan sonra duruşmalara katılmamın anlamsız olacağına inanıyorum
17:05

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, 'Soros artığı' diye nitelediği Osman Kavala’nın bırakılması için ortak açıklama yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri için şunları söylemişti:
"Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane Büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala’yı bırakın."
"Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika’sı, Almanya’sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, "yargı bağımsızdır." Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimiz bir dönem var - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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