https://tr.sputniknews.com/20211022/ersan-sanere-ait-oldugu-iddia-edilen-mustehcen-videodaki-kadin-tutuklandi-1050079224.html

Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen müstehcen videodaki kadın tutuklandı

Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen müstehcen videodaki kadın tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner'in videosunda yer alan kadın tutuklandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T12:50+0300

2021-10-22T12:50+0300

2021-10-22T12:49+0300

politika

kuzey kıbrıs

tutuklama

ersan saner

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Kuzey Kıbrıs Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen videoda yer alan kadın tutuklandı.Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Saner’in ifadesi üzerine kadının yeri dün akşam saatlerinde Yeniboğaziçi Köyü’nde tespit edildi ve polis ekipleri tarafından tutuklandı. Yakalanan kadının bugün 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa' suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.Kuzey Kıbrıs'ta kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen ve Sedat Peker’in videolarında adı geçen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından ‘müstehcen’ bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner ise, videonun kurgu olduğunu söyledi ve siyaseti bırakma kararı aldı.

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kuzey kıbrıs, tutuklama, ersan saner