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Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen müstehcen videodaki kadın tutuklandı
Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen müstehcen videodaki kadın tutuklandı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner'in videosunda yer alan kadın tutuklandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T12:50+0300
2021-10-22T12:49+0300
politika
kuzey kıbrıs
tutuklama
ersan saner
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen videoda yer alan kadın tutuklandı.Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Saner’in ifadesi üzerine kadının yeri dün akşam saatlerinde Yeniboğaziçi Köyü’nde tespit edildi ve polis ekipleri tarafından tutuklandı. Yakalanan kadının bugün 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa' suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.Kuzey Kıbrıs'ta kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen ve Sedat Peker’in videolarında adı geçen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından ‘müstehcen’ bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner ise, videonun kurgu olduğunu söyledi ve siyaseti bırakma kararı aldı.
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kuzey kıbrıs, tutuklama, ersan saner

Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen müstehcen videodaki kadın tutuklandı

12:50 22.10.2021
© AAErsan Saner
Ersan Saner - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner'in videosunda yer alan kadın tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner'e ait olduğu iddia edilen videoda yer alan kadın tutuklandı.
Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Saner’in ifadesi üzerine kadının yeri dün akşam saatlerinde Yeniboğaziçi Köyü’nde tespit edildi ve polis ekipleri tarafından tutuklandı.
Yakalanan kadının bugün 'özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa' suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
Kuzey Kıbrıs'ta kumar organizasyonu ve uyuşturucu ağının en önemli ayağı olduğunu iddia edilen ve Sedat Peker’in videolarında adı geçen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından ‘müstehcen’ bir video kaydı sosyal medyaya sızdırılan Başbakan Ersan Saner ise, videonun kurgu olduğunu söyledi ve siyaseti bırakma kararı aldı.
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