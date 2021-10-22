Eski hakem Selçuk Dereli: Serdar Tatlı yetmez, TFF de gitmeli

"Serdar Tatlı'nın Merkez Hakem Kurulu'na getiriliş şekli zaten yanlıştı. Dolayısıyla göreve başladığında da bu işi yapabileceği noktasında inancım yoktu ve başaramadı. Bırakması en doğru karar. Bence Türk futbolunu bu duruma getirenlerin tamamının, bulunduğu görevleri bırakması lazım. TFF'nin de Türk futbolunun bu duruma gelmesinde ciddi sorumluluğu var. TFF'de de bir değişikliğe gitmek lazım. Çünkü Türk futbolu bugün bu hale geldiyse, bunun baş sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'nun başarısız hamleleridir. TFF'nin özerkliğiyle ilgili olarak kamuoyunda zaten ciddi tartışmalar var, bu yüzden Serdar Tatlı yetmez; TFF de gitmeli. Oğuz Servan gidiyor, Yusuf Namoğlu geliyor. O gidiyor, Zekeriya Alp geliyor. O gidiyor Serdar Tatlı geliyor. Hep aynı isimler. Oraya bu işi doğru yapacak, başarılı bir isim bulamadılar. Çünkü ahbap-çavuş ilişkileriyle Türk futbolunu yönetmeye çalışıyorlar. Bu işler böyle olmaz."