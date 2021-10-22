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https://tr.sputniknews.com/20211022/eski-italya-basbakani-berlusconi-bunga-bunga-partileri-dolayisiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti-1050069241.html
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi 'Bunga Bunga' partileri dolayısıyla yargılandığı davada beraat etti
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi 'Bunga Bunga' partileri dolayısıyla yargılandığı davada beraat etti
Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, kamuoyunda "Bunga Bunga" adıyla bilinen partilerin tanıklarına sessiz kalmaları için... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T01:28+0300
2021-10-22T01:28+0300
dünya
avrupa
italya
silvio berlusconi
bunga bunga
parti
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Siena kentindeki mahkeme, kamuoyunda "Ruby Ter" adıyla anılan davada yargılanan 85 yaşındaki Berlusconi hakkındaki kararını açıkladı.Berlusconi, 2010'da evinde düzenlediği partilerin içeriğine ilişkin yargıya bilgi vermemesi için piyanist Danilo Mariani ve başkalarına ödeme yaptığı suçlamalarından yargılandığı davada beraat etti.Savunma tarafı, Mariani'ye yapılan ödemelerin kendisinin hak edişi olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti de davaya konu iddiaların gerçekleşmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.Berlusconi'nin avukatı Federico Cecconi, kararın ardından, müvekkilinin sonuçtan memnun olduğunu ifade etti.Berlusconi ve 'Bunga Bunga' partileriBerlusconi'nin başbakan olduğu 2010'da Arcore'daki villasında düzenlediği "Bunga Bunga" partilerinde reşit olmayan kızlarla para karşılığı ilişkiye girdiği iddiaları basına yansımıştı.Berlusconi, o dönem 18 yaşından küçük "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El-Mahrug ile para karşılığı ilişkiye girmek ve hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan kızın salıverilmesini sağlamakla suçlanmıştı. Berlusconi, buna ilişkin yargılandığı "Rubygate" adıyla anılan davada, ilk derece mahkemesinde 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karşın 2015'te sonuçlanan temyiz davasında aklanmıştı.Konuyla ilgili "Ruby Bis" adıyla bilinen ikinci davada ise genç kızları "Bunga Bunga" partilerine getiren Berlusconi'nin iki tanıdığı Nicole Minetti ve Emilio Fede, farklı yıllarda hapis cezası almıştı.Konuya yönelik üçüncü dava "Ruby Ter" ise Berlusconi’nin beraatıyla sonuçlandı.İlerleyen yaşına rağmen siyasete devam ediyorİtalya'da son 30 yıllık dönemde en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, ilerleyen yaşına rağmen partisinin liderliğini sürdürüyor.Berlusconi, geçen yıl Kovid-19'u ağır geçirmiş, sonrasında hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle ara ara hastanede kontrolden geçmek zorunda kalmıştı.
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avrupa, italya, silvio berlusconi, bunga bunga, parti, rüşvet

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi 'Bunga Bunga' partileri dolayısıyla yargılandığı davada beraat etti

01:28 22.10.2021
© REUTERS / Remo CasilliEski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Remo Casilli
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Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, kamuoyunda "Bunga Bunga" adıyla bilinen partilerin tanıklarına sessiz kalmaları için rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Siena kentindeki mahkeme, kamuoyunda "Ruby Ter" adıyla anılan davada yargılanan 85 yaşındaki Berlusconi hakkındaki kararını açıkladı.
Berlusconi, 2010'da evinde düzenlediği partilerin içeriğine ilişkin yargıya bilgi vermemesi için piyanist Danilo Mariani ve başkalarına ödeme yaptığı suçlamalarından yargılandığı davada beraat etti.
Savunma tarafı, Mariani'ye yapılan ödemelerin kendisinin hak edişi olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti de davaya konu iddiaların gerçekleşmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Berlusconi'nin avukatı Federico Cecconi, kararın ardından, müvekkilinin sonuçtan memnun olduğunu ifade etti.

Berlusconi ve 'Bunga Bunga' partileri

Berlusconi'nin başbakan olduğu 2010'da Arcore'daki villasında düzenlediği "Bunga Bunga" partilerinde reşit olmayan kızlarla para karşılığı ilişkiye girdiği iddiaları basına yansımıştı.
Berlusconi, o dönem 18 yaşından küçük "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El-Mahrug ile para karşılığı ilişkiye girmek ve hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan kızın salıverilmesini sağlamakla suçlanmıştı. Berlusconi, buna ilişkin yargılandığı "Rubygate" adıyla anılan davada, ilk derece mahkemesinde 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karşın 2015'te sonuçlanan temyiz davasında aklanmıştı.
Konuyla ilgili "Ruby Bis" adıyla bilinen ikinci davada ise genç kızları "Bunga Bunga" partilerine getiren Berlusconi'nin iki tanıdığı Nicole Minetti ve Emilio Fede, farklı yıllarda hapis cezası almıştı.
Konuya yönelik üçüncü dava "Ruby Ter" ise Berlusconi’nin beraatıyla sonuçlandı.

İlerleyen yaşına rağmen siyasete devam ediyor

İtalya'da son 30 yıllık dönemde en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, ilerleyen yaşına rağmen partisinin liderliğini sürdürüyor.
Berlusconi, geçen yıl Kovid-19'u ağır geçirmiş, sonrasında hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle ara ara hastanede kontrolden geçmek zorunda kalmıştı.
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