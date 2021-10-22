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Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Londra'daki satışı Türkiye'nin girişimiyle durduruldu
Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Londra'daki satışı Türkiye'nin girişimiyle durduruldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da dün müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T00:58+0300
2021-10-22T00:58+0300
yaşam
londra
fatih sultan mehmet
tuğra
interpol
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Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkarılacaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu tespit edildi.Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları, Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulundu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları ayrıca müzayede evi ile de görüştü. Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi ve vakfiyenin satıştan çekildiği bilgisi alındı.Açılış fiyatı 980 bin TLFatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer alıyor. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.
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londra, fatih sultan mehmet, tuğra, interpol

Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Londra'daki satışı Türkiye'nin girişimiyle durduruldu

00:58 22.10.2021
© DHATürkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu
Türkiye, Fatih tuğralı 'vakfiye' için Interpol'e başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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İngiltere'nin başkenti Londra'da dün müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesi, Türkiye'nin girişimleriyle satıştan çekildi.
Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkarılacaktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu tespit edildi.
Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları, Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulundu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları ayrıca müzayede evi ile de görüştü. Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi ve vakfiyenin satıştan çekildiği bilgisi alındı.

Açılış fiyatı 980 bin TL

Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer alıyor. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.
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