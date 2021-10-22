Fatih Terim: Acele etmeden, stratejimizi uyguladık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle ilgili, " Mağlup olmamak bizim için önemliydi, berabere de bitse avantajlı olacaktık. Acele etmeden, stratejimizi uyguladık. Güzel bir gol attık, tam istediğimiz gibiydi" yorumunda bulundu.
Maç sonucu yayıncı kuruluşa konuşan Terim, oynanan oyundan memnun olduğunu ifade etti.
Fatih Terim şöyle konuştu:
"Oyun içinde acelemiz yoktu. Mağlup olmamak bizim için önemliydi, berabere de bitse avantajlı olacaktık. Acele etmeden, stratejimizi uyguladık. Güzel bir gol attık, tam istediğimiz gibiydi. Tek paslarla, herhalde gecenin golu olur. Pozisyon vermedik. Tecrübeli, genç ayrımı yapmaksızın tüm oyuncularım iyi bir takım olmada ısrarcılar. İki içeri bir dışarı maçımız kaldı. "