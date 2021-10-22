https://tr.sputniknews.com/20211022/film-setinde-kazara-goruntu-yonetmenini-olduren-abdli-aktor-baldwin-kalbim-kirik-1050098679.html

Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin: Kalbim kırık

Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin: Kalbim kırık

ABD’de 'Rust' filminin setinde kullandığı kurusıkı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ABD'li oyuncu Alec Baldwin, film setinde... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T22:33+0300

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yaşam

abd

hollywood

ölüm

film

yönetmen

görüntü

cinayet

alec baldwin

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ABD'de 'Rust' filminin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, filmin yönetmeni Joel Souza da yaralanmıştı. ABD’li film yıldızı Baldwin olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, film çekimlerinde kullandığı silahla istemeden neden olduğu trajedi nedeniyle 'büyük kalp kırıklığı' yaşadığını ifade etti. Hutchins’in eşi, oğulları ve onu tanıyan, seven herkes adına derin üzüntü içinde olduğunu vurgulayan Baldwin, olaya ilişkin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti.Baldwin, Hutchins’in eşiyle de temas halinde olduğu ve destek teklif ettiğinin altını çizerek, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211022/alec-baldwin-film-setinde-goruntu-yonetmenini-yanlislikla-silahla-vurarak-oldurdu-1050073149.html

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abd, hollywood, ölüm, film, yönetmen, görüntü, cinayet, alec baldwin