https://tr.sputniknews.com/20211022/formula-1de-izleyicilerin-favorileri-1050082099.html

Formula 1'de izleyicilerin favorileri

Formula 1'de izleyicilerin favorileri

Formula 1'de yapılan son ankete göre izleyicilerin favori sürücüsü ve favori takımı belirlendi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T13:57+0300

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spor

formula 1

lewis hamilton

pist

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Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasında geçen şampiyonluk yarışı her geçen yarış heyecanı arttırırken, yapılan son araştırmada sporu takip eden izleyiciler arasındaki favori isimleri ortaya çıkardı.NTV'nin aktardığına göre, 187 ülkedeki 167 bin Formula 1 taraftarı arasında yapılan ankete göre Verstappen Hamilton'ı geçerek en çok sevilen sürücü oldu. Ayrıca, en çok sevilen takım ise Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun sürücülüğünü yaptığı İngiliz 'papayalar' takımı McLaren oldu. En çok sevilen takım çok uzun yıllardır İtalyan ekibi Ferrari oluyordu.En sevilen pistlerEn sevilen pistler ise İtalya'dan Monza, Belçika'dan Spa-Francorchamps, İngiltere'den Silverstone ve Monako oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211011/formula-1-turkiye-grand-prixsini-yerinden-takip-eden-kisi-sayisi-belli-oldu-1049720812.html

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formula 1, lewis hamilton, pist