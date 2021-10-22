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https://tr.sputniknews.com/20211022/fransa-akaryakit-ve-dogal-gaz-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-vatandaslarina-yardimda-bulunacak-1050066991.html
Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak
Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak
Fransa Başbakanı Jean Castex, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin euronun altında olanlara 100 euro yardım... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T00:14+0300
2021-10-22T00:16+0300
ekonomi
fransa
doğalgaz
akaryakıt
yardım
fiyat artışı
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Castex, TF1 televizyon kanalında, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların ardından hükümetin aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.Aylık net geliri 2 bin euronun altında olan 38 milyon Fransız vatandaşına 100 euro yardımda bulunulacağını dile getiren Castex, bu ödemelerin herhangi başvuruya gerek kalmadan aralık ayında yapılacağını ifade etti.Castex, bu uygulamanın devlete maliyetinin 3,8 milyar euro olacağını belirtti.Jean Castex, doğal gaz kullanım bedellerinin de gelecek yıl boyunca sabit olacağını söyledi.Fransa'da akaryakıt fiyatlarında görülen rekor artışlarla motorinin litresi 1,56 euroya, benzinin litresi ise 1,63 euroya çıkmıştı.Ülkede doğal gaz ücretlerine de 1 Temmuz'da yüzde 10, 1 Ağustos'ta yüzde 5,3, 1 Eylül'de yüzde 8,7 ve 1 Ekim'de yüzde 12,6 zam yapılmıştı.Fransa'nın gündemini sarsan sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de akaryakıt vergilerine yapılan zamlar nedeniyle başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/almanyada-rekor-kiran-akaryakit-fiyatlari-suruculeri-cekyadaki-benzin-istasyonlarina-yoneltiyor--1049979192.html
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fransa, doğalgaz, akaryakıt, yardım, fiyat artışı

Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak

00:14 22.10.2021 (güncellendi: 00:16 22.10.2021)
© AAFransa bayrak Paris Eyfel Kulesi
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Fransa Başbakanı Jean Castex, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin euronun altında olanlara 100 euro yardım yapacaklarını ve doğal gaz kullanım bedellerini gelecek yıl sabitleyeceklerini bildirdi.
Castex, TF1 televizyon kanalında, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların ardından hükümetin aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.
Aylık net geliri 2 bin euronun altında olan 38 milyon Fransız vatandaşına 100 euro yardımda bulunulacağını dile getiren Castex, bu ödemelerin herhangi başvuruya gerek kalmadan aralık ayında yapılacağını ifade etti.
Castex, bu uygulamanın devlete maliyetinin 3,8 milyar euro olacağını belirtti.
Jean Castex, doğal gaz kullanım bedellerinin de gelecek yıl boyunca sabit olacağını söyledi.
Fransa'da akaryakıt fiyatlarında görülen rekor artışlarla motorinin litresi 1,56 euroya, benzinin litresi ise 1,63 euroya çıkmıştı.
Ülkede doğal gaz ücretlerine de 1 Temmuz'da yüzde 10, 1 Ağustos'ta yüzde 5,3, 1 Eylül'de yüzde 8,7 ve 1 Ekim'de yüzde 12,6 zam yapılmıştı.
Fransa'nın gündemini sarsan sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de akaryakıt vergilerine yapılan zamlar nedeniyle başlamıştı.
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