https://tr.sputniknews.com/20211022/fransa-akaryakit-ve-dogal-gaz-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-vatandaslarina-yardimda-bulunacak-1050066991.html

Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak

Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin euronun altında olanlara 100 euro yardım... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T00:14+0300

2021-10-22T00:14+0300

2021-10-22T00:16+0300

ekonomi

fransa

doğalgaz

akaryakıt

yardım

fiyat artışı

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Castex, TF1 televizyon kanalında, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların ardından hükümetin aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.Aylık net geliri 2 bin euronun altında olan 38 milyon Fransız vatandaşına 100 euro yardımda bulunulacağını dile getiren Castex, bu ödemelerin herhangi başvuruya gerek kalmadan aralık ayında yapılacağını ifade etti.Castex, bu uygulamanın devlete maliyetinin 3,8 milyar euro olacağını belirtti.Jean Castex, doğal gaz kullanım bedellerinin de gelecek yıl boyunca sabit olacağını söyledi.Fransa'da akaryakıt fiyatlarında görülen rekor artışlarla motorinin litresi 1,56 euroya, benzinin litresi ise 1,63 euroya çıkmıştı.Ülkede doğal gaz ücretlerine de 1 Temmuz'da yüzde 10, 1 Ağustos'ta yüzde 5,3, 1 Eylül'de yüzde 8,7 ve 1 Ekim'de yüzde 12,6 zam yapılmıştı.Fransa'nın gündemini sarsan sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de akaryakıt vergilerine yapılan zamlar nedeniyle başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211019/almanyada-rekor-kiran-akaryakit-fiyatlari-suruculeri-cekyadaki-benzin-istasyonlarina-yoneltiyor--1049979192.html

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fransa, doğalgaz, akaryakıt, yardım, fiyat artışı