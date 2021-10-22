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https://tr.sputniknews.com/20211022/gergerlioglu-hakaretlere-takipsizlik-veren--21-savci-ve-3-hakim-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1050083021.html
Gergerlioğlu, 'hakaretlere' takipsizlik veren 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda bulundu
Gergerlioğlu, 'hakaretlere' takipsizlik veren 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda bulundu
HDP’li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakaret ve tehdide ilişkin suç duyurularına takipsizlik kararı veren 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T14:21+0300
2021-10-22T14:22+0300
politika
savcı
hakim
hakaret
suç duyurusu
ömer faruk gergerlioğlu
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Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Gergerlioğlu, 21 savcı ve 3 hâkim hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Hukukun üstünlüğü maalesef dibe vurmuş durumda. Çok skandal vakalar oluyor. İfade özgürlüğü alanında insanlar en basit düşüncelerini söylemeye çalışırken hemen engelleniyorlar. Ama hak savunucularına, milletvekillerine, hukukçulara yönelik her türlü küfür, hakaret savcılıklar tarafından takipsizlikle sonuçlandırılıyor” ifadelerini kullandı.Duvar'ın haberine göre, kendisine yönelik özellikle sosyal medyada yapılan hakaret ve tehdit mesajları hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulunduğunu, savcılar ve hakimler tarafından bu suç duyurularının “uyduruk gerekçelerle” takipsizlikle sonuçlandırıldığını belirten HDP Milletvekili Gergerlioğlu, şunları söyledi:'Ağza alınmayacak küfürlerin üstü kapatıldı'Yüzlerce suç duyurusu belgemiz burada. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yönelik yüzlerce hakaret içerikli suç duyurumuzu maalesef savcılıklar takipsizlikle sonuçlandırmışlar. Bu bir skandal. Ağza alınmayacak küfürlerin olduğu paylaşımlara yönelik yaptığımız suç duyuruları savcılar tarafından üstü kapatılarak takipsizlikle sonuçlandırılıyor. Ülkede hukuk nerede arkadaşlar?'Sadece bana değil birçok siyasetçiye bu yapılıyor'21 savcı ve 3 hâkim hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunduk. Yaptıkları suçtur. Yaptıkları büyük bir suçtur. Sadece bana değil birçok siyasetçiye bu yapılıyor. Özellikle HDP vekillerine yapılıyor. Biz hakka hukuku söylediğimiz için saldırılara uğramış bir insanız.'Bir milletvekili olarak buna isyan ediyorum'Savcılar görevini yapıyor. Ruhsar Pekcan dolandırıcılık yapıyor, devletin malını yağmalıyor hiçbir savcı harekete geçmiyor. Sedat Peker’in çok önemli iddiaları var hiçbir savcı harekete geçmiyor. TÜGVA’da büyük yolsuzluklar var, yandaş vakıflara devletin malı peşkeş çekiliyor hiçbir savcı hareket etmiyor. Bize yapılan hakaretlerde savcılıklara müracaat ettiğimizde savcılıklar anında takipsizlik veriyor. Bu nasıl bir haldir? Bir milletvekili olarak buna isyan ediyorum. Bize yaptığınız hakaretleri okuduğunuzda yüzünüz kızarır. Bu kadar hakaretlere nasıl olur da bir savcı takipsizlik verebilir? El insaf. 21 savcı ve 3 hâkim hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Sonuna kadar bu süreci takip edeceğim.
https://tr.sputniknews.com/20210929/hdpli-gergerlioglu-ey-diyanet-allah-kurtce-bilmiyor-mu-1049347686.html
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savcı, hakim, hakaret, suç duyurusu, ömer faruk gergerlioğlu

Gergerlioğlu, 'hakaretlere' takipsizlik veren 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda bulundu

14:21 22.10.2021 (güncellendi: 14:22 22.10.2021)
© DHAÖmer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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HDP’li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakaret ve tehdide ilişkin suç duyurularına takipsizlik kararı veren 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Gergerlioğlu, 21 savcı ve 3 hâkim hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Hukukun üstünlüğü maalesef dibe vurmuş durumda. Çok skandal vakalar oluyor. İfade özgürlüğü alanında insanlar en basit düşüncelerini söylemeye çalışırken hemen engelleniyorlar. Ama hak savunucularına, milletvekillerine, hukukçulara yönelik her türlü küfür, hakaret savcılıklar tarafından takipsizlikle sonuçlandırılıyor” ifadelerini kullandı.
Duvar'ın haberine göre, kendisine yönelik özellikle sosyal medyada yapılan hakaret ve tehdit mesajları hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulunduğunu, savcılar ve hakimler tarafından bu suç duyurularının “uyduruk gerekçelerle” takipsizlikle sonuçlandırıldığını belirten HDP Milletvekili Gergerlioğlu, şunları söyledi:

'Ağza alınmayacak küfürlerin üstü kapatıldı'

Yüzlerce suç duyurusu belgemiz burada. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yönelik yüzlerce hakaret içerikli suç duyurumuzu maalesef savcılıklar takipsizlikle sonuçlandırmışlar. Bu bir skandal. Ağza alınmayacak küfürlerin olduğu paylaşımlara yönelik yaptığımız suç duyuruları savcılar tarafından üstü kapatılarak takipsizlikle sonuçlandırılıyor. Ülkede hukuk nerede arkadaşlar?

'Sadece bana değil birçok siyasetçiye bu yapılıyor'

21 savcı ve 3 hâkim hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunduk. Yaptıkları suçtur. Yaptıkları büyük bir suçtur. Sadece bana değil birçok siyasetçiye bu yapılıyor. Özellikle HDP vekillerine yapılıyor. Biz hakka hukuku söylediğimiz için saldırılara uğramış bir insanız.

'Bir milletvekili olarak buna isyan ediyorum'

Savcılar görevini yapıyor. Ruhsar Pekcan dolandırıcılık yapıyor, devletin malını yağmalıyor hiçbir savcı harekete geçmiyor. Sedat Peker’in çok önemli iddiaları var hiçbir savcı harekete geçmiyor. TÜGVA’da büyük yolsuzluklar var, yandaş vakıflara devletin malı peşkeş çekiliyor hiçbir savcı hareket etmiyor. Bize yapılan hakaretlerde savcılıklara müracaat ettiğimizde savcılıklar anında takipsizlik veriyor. Bu nasıl bir haldir? Bir milletvekili olarak buna isyan ediyorum. Bize yaptığınız hakaretleri okuduğunuzda yüzünüz kızarır. Bu kadar hakaretlere nasıl olur da bir savcı takipsizlik verebilir? El insaf. 21 savcı ve 3 hâkim hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Sonuna kadar bu süreci takip edeceğim.
Ömer Faruk Gergerlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
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