https://tr.sputniknews.com/20211022/guller-abdnin-uygur-sorununda-cine-karsi-kaldirdigi-sopaya-turkiyenin-destek-vermemesi-gerekir-1050088598.html

Güller: ABD’nin Uygur sorununda Çin’e karşı kaldırdığı sopaya Türkiye’nin destek vermemesi gerekir

Güller: ABD’nin Uygur sorununda Çin’e karşı kaldırdığı sopaya Türkiye’nin destek vermemesi gerekir

BM’de aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 43 ülke, ortak bir bildiriyle Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki faaliyetlerini kınayan bir bildiriye imza attı... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T16:31+0300

2021-10-22T16:31+0300

2021-10-22T16:31+0300

görüş

abd

ankara

çin

türkiye

pekin

mehmet ali güller

uygur türkleri

birleşmiş milletler (bm)

uygur

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Birleşmiş Milletler'de (BM) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülke tarafından imzalanan ortak bildiride Çin, Uygurlara karşı 'işkence, zorla kısırlaştırma ve gözaltında kaybetme' gibi insan hakları ihlalleleri işlemekle suçlandı.Fransa'nın okuduğu bildiride, "Çin'i, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve ofisi de dahil olmak üzere bağımsız gözlemcilerin Sincan'a acilen, maksadına uygun ve engelsiz erişimine izin vermeye çağırıyoruz" denildi."Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumdan özellikle endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilen bildiride, 'bir milyondan fazla insanın 'keyfi olarak gözaltına alındığı' büyük bir 'siyasi yeniden eğitim kampı toplamının varlığına işaret eden 'güvenilir bilgiler' olduğu savunuldu.Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ise bildiriyi kınayarak iddiaları yalan ve Çin'e zarar vermeye yönelik bir komplo olarak nitelendirdi.‘Türkiye bu sopaya en çok maruz kalan ülkelerden biri’BM’de buna benzer açıklamalar sıkça yapılıyor ancak Ankara uzun süredir Çin’e karşı olan bu bildirilerde imzacı olmuyordu. Peki, bu durum bir politika değişikliğine mi işaret ediyor? Gazete-Yazar Mehmet Ali Güller, Sputnik için yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:‘Sorunların çözüm yolu ve adresi bellidir’“Uygur sorunu, Çin’in iç sorunudur” diye devam eden Güller, şunları ekledi:‘İktidarın sıkışık ekonomi politikasıyla ilgili’Peki, Ankara neden bu konuda bir değişikliğe gitti? Güller’in bu konudaki değerlendirmesi şöyle oldu:

https://tr.sputniknews.com/20211022/bmde-turkiye-dahil-43-ulkeden-cine-uygur-turkleri-suclamasi-1050074438.html

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