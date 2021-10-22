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Gülse Birsel’den yeni proje
Gülse Birsel’den yeni proje
Gülse Birsel, dijital bir platforma, komedi dizisi hazırladığını açıkladı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T15:55+0300
2021-10-22T15:55+0300
yaşam
televizyon
film
dizi
komedi
gülse birsel
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Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jest Sosyete gibi dizilerin hem senaryosunu yazan hem de dizilerde rol alan Gülse Birsel, dijital medya için henüz yazım aşamasında olduğu komedi projesinden bahsetti. “120 dakika dizi olmaz” diyerek uzun dizilerden şikayetini dile getiren Birsel, “Ulusal kanallarda espriler ‘bip’lendiği için dijitali tercih ettiğim söylenemez. Uzun dizi süreleri nedeniyle bu kararı aldım, yapacağım iş 35-40 dakika olacak. 120 dakikalık dizi hem izleyiciyi hem yazarı hem de oyuncuyu yoruyor” dedi.Birsel, daha önce de Instagram hesabından yeni komedi projesi yazmaya başladığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210922/gulse-birselden-bip-tepkisi-jet-sosyetedeki-masum-kelimeler-bile-kesiliyor-1049132191.html
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televizyon, film, dizi, komedi, gülse birsel

Gülse Birsel’den yeni proje

15:55 22.10.2021
© Fotoğraf : DHAGülse Birsel
Gülse Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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Gülse Birsel, dijital bir platforma, komedi dizisi hazırladığını açıkladı.
Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jest Sosyete gibi dizilerin hem senaryosunu yazan hem de dizilerde rol alan Gülse Birsel, dijital medya için henüz yazım aşamasında olduğu komedi projesinden bahsetti.
120 dakika dizi olmaz” diyerek uzun dizilerden şikayetini dile getiren Birsel, “Ulusal kanallarda espriler ‘bip’lendiği için dijitali tercih ettiğim söylenemez. Uzun dizi süreleri nedeniyle bu kararı aldım, yapacağım iş 35-40 dakika olacak. 120 dakikalık dizi hem izleyiciyi hem yazarı hem de oyuncuyu yoruyor” dedi.
Birsel, daha önce de Instagram hesabından yeni komedi projesi yazmaya başladığını açıklamıştı.
Gülse Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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