https://tr.sputniknews.com/20211022/hava-sicakligi-10-derece-dusecek-karla-karisik-yagmur-bekleniyor-1050079342.html

Hava sıcaklığı 10 derece düşecek: Karla karışık yağmur bekleniyor

Hava sıcaklığı 10 derece düşecek: Karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T12:57+0300

2021-10-22T12:57+0300

2021-10-22T12:56+0300

yaşam

yağmur

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu anadolu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi ve gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

doğu anadolu

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yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu