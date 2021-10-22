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Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti
Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti
Hindistan Sağlık Bakanı Mansuh Mandaviya, ülkede Kovid-19’a karşı aşı yapan kişi sayısının 1 milyarı geçtiğini belirtti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T02:36+0300
2021-10-22T02:36+0300
koronavirüs
hindistan
koronavirüs
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Mandaviya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hindistan’ı tebrik ediyorum!” diye yazarak Hindistan’da aşılama durumunu gösteren haritayı yayınladı.Bakan, bu başarıyı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hünerli önderliğine borçlu olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Çin de 1 milyardan fazla vatandaşının, yani nüfusunun yüzde 70’inin tamamen aşılandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210719/sputnik-vnin-uygulandigi-hindistan-ulkemizde-kullanilan-asilarin-hepsi-delta-varyantina-karsi-1045001188.html
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hindistan, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti

02:36 22.10.2021
© AP Photo / Rajanish KakadeHindistan - aşı - koronavirüs aşısı - Kovid-19
Hindistan - aşı - koronavirüs aşısı - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade
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Hindistan Sağlık Bakanı Mansuh Mandaviya, ülkede Kovid-19’a karşı aşı yapan kişi sayısının 1 milyarı geçtiğini belirtti.
Mandaviya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hindistan’ı tebrik ediyorum!” diye yazarak Hindistan’da aşılama durumunu gösteren haritayı yayınladı.
Bakan, bu başarıyı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hünerli önderliğine borçlu olduklarını da sözlerine ekledi.
Daha önce Çin de 1 milyardan fazla vatandaşının, yani nüfusunun yüzde 70’inin tamamen aşılandığını duyurmuştu.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2021
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