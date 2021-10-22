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Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti
Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti
Hindistan Sağlık Bakanı Mansuh Mandaviya, ülkede Kovid-19’a karşı aşı yapan kişi sayısının 1 milyarı geçtiğini belirtti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T02:36+0300
2021-10-22T02:36+0300
2021-10-22T02:36+0300
koronavirüs
hindistan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Mandaviya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hindistan’ı tebrik ediyorum!” diye yazarak Hindistan’da aşılama durumunu gösteren haritayı yayınladı.Bakan, bu başarıyı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hünerli önderliğine borçlu olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Çin de 1 milyardan fazla vatandaşının, yani nüfusunun yüzde 70’inin tamamen aşılandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210719/sputnik-vnin-uygulandigi-hindistan-ulkemizde-kullanilan-asilarin-hepsi-delta-varyantina-karsi-1045001188.html
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hindistan, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti
Hindistan Sağlık Bakanı Mansuh Mandaviya, ülkede Kovid-19’a karşı aşı yapan kişi sayısının 1 milyarı geçtiğini belirtti.
Mandaviya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
diye yazarak Hindistan’da aşılama durumunu gösteren haritayı yayınladı. “Hindistan’ı tebrik ediyorum!”
Bakan, bu başarıyı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hünerli önderliğine borçlu olduklarını da sözlerine ekledi.
Daha önce Çin de 1 milyardan fazla vatandaşının, yani nüfusunun yüzde 70’inin tamamen aşılandığını duyurmuştu.