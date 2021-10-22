https://tr.sputniknews.com/20211022/hindistanda-kovid-19a-karsi-asilanan-kisi-sayisi-1-milyari-gecti-1050070176.html

Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti

Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti

Hindistan Sağlık Bakanı Mansuh Mandaviya, ülkede Kovid-19’a karşı aşı yapan kişi sayısının 1 milyarı geçtiğini belirtti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T02:36+0300

2021-10-22T02:36+0300

2021-10-22T02:36+0300

koronavirüs

hindistan

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Mandaviya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hindistan’ı tebrik ediyorum!” diye yazarak Hindistan’da aşılama durumunu gösteren haritayı yayınladı.Bakan, bu başarıyı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hünerli önderliğine borçlu olduklarını da sözlerine ekledi.Daha önce Çin de 1 milyardan fazla vatandaşının, yani nüfusunun yüzde 70’inin tamamen aşılandığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210719/sputnik-vnin-uygulandigi-hindistan-ulkemizde-kullanilan-asilarin-hepsi-delta-varyantina-karsi-1045001188.html

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hindistan, koronavirüs, koronavirüs aşısı