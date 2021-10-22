https://tr.sputniknews.com/20211022/hurrem-sultanin-portresi-londrada-acik-artirmaya-sunuluyor-1050084948.html

Hürrem Sultan'ın portresi Londra'da açık artırmaya sunuluyor

Hürrem Sultan'ın portresi Londra'da açık artırmaya sunuluyor

Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresi açık artırmaya çıkıyor. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T15:07+0300

2021-10-22T15:07+0300

2021-10-22T15:13+0300

yaşam

ingiltere

londra

açık artırma

osmanlı hanedanı

hürrem sultan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050084923_72:0:1210:640_1920x0_80_0_0_72fb11cc6e46bb912be13566ee7d45bc.jpg

İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayede evi Sotheby’s, Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresini, 27 Ekim’de açık artırmada satışa sunacak.Eser için biçilen değer 100-150 bin Sterlin arasında.

https://tr.sputniknews.com/20180416/hurrem-sultan-kokeni-ile-ilgili-tartismalar-neden-anlamsiz-1033042030.html

ingiltere

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, londra, açık artırma, osmanlı hanedanı, hürrem sultan