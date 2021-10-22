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Hürrem Sultan'ın portresi Londra'da açık artırmaya sunuluyor
Hürrem Sultan'ın portresi Londra'da açık artırmaya sunuluyor
Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresi açık artırmaya çıkıyor. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T15:07+0300
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yaşam
ingiltere
londra
açık artırma
osmanlı hanedanı
hürrem sultan
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İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayede evi Sotheby’s, Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresini, 27 Ekim’de açık artırmada satışa sunacak.Eser için biçilen değer 100-150 bin Sterlin arasında.
https://tr.sputniknews.com/20180416/hurrem-sultan-kokeni-ile-ilgili-tartismalar-neden-anlamsiz-1033042030.html
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ingiltere, londra, açık artırma, osmanlı hanedanı, hürrem sultan

Hürrem Sultan'ın portresi Londra'da açık artırmaya sunuluyor

15:07 22.10.2021 (güncellendi: 15:13 22.10.2021)
© AAhürrem sultan
hürrem sultan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresi açık artırmaya çıkıyor.
İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayede evi Sotheby’s, Hürrem Sultan’ın 16. yüzyıl sonları veya 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen portresini, 27 Ekim’de açık artırmada satışa sunacak.
Eser için biçilen değer 100-150 bin Sterlin arasında.
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