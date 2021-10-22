Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211022/internette-sahte-diploma-satisi-odtu-diplomasi-450-tl-1050072544.html
İnternette sahte diploma satışı: ODTÜ diploması 450 TL
İnternette sahte diploma satışı: ODTÜ diploması 450 TL
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için 5 yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T07:49+0300
2021-10-22T07:48+0300
türkiye
okul
üniversite
diploma
sahte diploma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102663/97/1026639710_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_298dd02b176174c930e7403631a6f874.jpg
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için 5 yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte diploma satışı sürüyor. Türkiye'deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesi internette 500 TL'ye satılıyor.Sözcü'den Sultan Uçar’ın haberine göre, sahte diploma satan internet sitelerinden birine sadece, “iyi günler” yazdık. 34 dakika sonra geri dönüş yapılıp, “Merhaba, formu doldurun. Size geri dönüş yapılacak. Önce taslak hazırlıyoruz. Onaylarsanız, ödeme yapıyorsunuz. Baskıya veriyoruz ve kargo ediliyor. Fiyat 500 TL. Noter tasdikli ve 2 günde teslimat. Kapıda ödeme yok. Lütfen ısrarcı olmayın. Saygılar” denildi.'Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur'“ODTÜ ve Boğaziçi diploması da yapıyor musunuz?', ‘Hangi fakülteler var?', ‘Sahte olduğu anlaşılır mı?', ‘İşsizim, indirim yapar mısınız?', ‘Kimse duymaz değil mi?” diye sorduk. “ODTÜ ve bütün üniversiteler, fakülteler var. Gerçeğinin birebir aynısı. Kimse anlamaz. 2007'den öncesi ise zaten sorgulama yapılmıyor. Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur. Tabii ki kimse duymaz. İnternet bankacılığından cebe havale olacak” şeklinde cevaplandı.Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Cemal Afacan da, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:“Son dönemde diplomalar barkodla üretilip, elektronik ortamda e-devletten belge gerçekliği tespit ediliyor. Diplomalar üzerindeki soğuk damga ve mühürlerde noterlerimiz uzmanlaştı. Son yıllarda sahte diploma yapmak zor. Eskiden çok gelirdi. 2007 öncesi tarihli gelen evrakları biz de hemen tasdik etmiyoruz. Türkiye Noterler Birliği olarak ID verilerek, bütün diplomaların ortak bir havuzda toplanması projemiz vardı. Doğrulukları, bu havuzdan kontrol edilebilir.”İsteyene satılık isteyene kiralıkSahte diplomalar dışında ayrıca internette orijinal diplomalarını kiralayan ve satanlar da var. Jeoloji mühendisinden, öğretmenliğe, hemşirelikten, eczacılığa kadar bir çok orijinal diplomanın yanı sıra usta öğretici direksiyon sertifikası, gemi adamı, kuaförlük gibi ustalık belgeleri de 5 bin TL'ye kadar satılıp, kiralanıyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102663/97/1026639710_149:0:954:604_1920x0_80_0_0_ea50d2b6df89a02aac6d6addd1a1e1fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okul, üniversite, diploma, sahte diploma

İnternette sahte diploma satışı: ODTÜ diploması 450 TL

07:49 22.10.2021
© AAKlavye - internet - sosyal medya - bilgisayar
Klavye - internet - sosyal medya - bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
Abone ol
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için 5 yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte diploma satışı sürüyor. Türkiye'deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesi internette 500 TL'ye satılıyor.
Sözcü'den Sultan Uçar’ın haberine göre, sahte diploma satan internet sitelerinden birine sadece, “iyi günler” yazdık. 34 dakika sonra geri dönüş yapılıp, “Merhaba, formu doldurun. Size geri dönüş yapılacak. Önce taslak hazırlıyoruz. Onaylarsanız, ödeme yapıyorsunuz. Baskıya veriyoruz ve kargo ediliyor. Fiyat 500 TL. Noter tasdikli ve 2 günde teslimat. Kapıda ödeme yok. Lütfen ısrarcı olmayın. Saygılar” denildi.

'Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur'

“ODTÜ ve Boğaziçi diploması da yapıyor musunuz?', ‘Hangi fakülteler var?', ‘Sahte olduğu anlaşılır mı?', ‘İşsizim, indirim yapar mısınız?', ‘Kimse duymaz değil mi?” diye sorduk. “ODTÜ ve bütün üniversiteler, fakülteler var. Gerçeğinin birebir aynısı. Kimse anlamaz. 2007'den öncesi ise zaten sorgulama yapılmıyor. Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur. Tabii ki kimse duymaz. İnternet bankacılığından cebe havale olacak” şeklinde cevaplandı.
Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Cemal Afacan da, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Son dönemde diplomalar barkodla üretilip, elektronik ortamda e-devletten belge gerçekliği tespit ediliyor. Diplomalar üzerindeki soğuk damga ve mühürlerde noterlerimiz uzmanlaştı. Son yıllarda sahte diploma yapmak zor. Eskiden çok gelirdi. 2007 öncesi tarihli gelen evrakları biz de hemen tasdik etmiyoruz. Türkiye Noterler Birliği olarak ID verilerek, bütün diplomaların ortak bir havuzda toplanması projemiz vardı. Doğrulukları, bu havuzdan kontrol edilebilir.”

İsteyene satılık isteyene kiralık

Sahte diplomalar dışında ayrıca internette orijinal diplomalarını kiralayan ve satanlar da var. Jeoloji mühendisinden, öğretmenliğe, hemşirelikten, eczacılığa kadar bir çok orijinal diplomanın yanı sıra usta öğretici direksiyon sertifikası, gemi adamı, kuaförlük gibi ustalık belgeleri de 5 bin TL'ye kadar satılıp, kiralanıyor.
301100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:40Dolar rekor tazeledi: 9.52 seviyesinin üzerini gördü
08:18Sabah yazarı: TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz, birçok ürüne anında zam gelecek
08:00Massachusetts Üniversitesi: Koronavirüs cinsiyeti etkiliyor
07:49İnternette sahte diploma satışı: ODTÜ diploması 450 TL
07:06Sahte Osmanlı altını operasyonu: 'Dedemde 120 Osmanlı altını var' diyerek dolandırmaya çalıştılar
06:57AB liderleri gaz ve elektrik piyasalarının incelenmesini istedi
06:51Merkel, AB Liderler Zirvesi'ne son kez katıldı
06:39Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 4 derece birden artacak
06:09Letonya'da Rus Pervıy Kanal’ın aktarıcısının yayın lisansı iptal edildi
06:00Rus jimnastikçi Melnikova, Dünya Şampiyonası’nda altın madalya aldı
05:39Rus askeri uzman: Ukrayna’nın NATO girmesi Türkiye'yi zor durumda bırakacak
05:15Biden: Tedarik zincirindeki sıkıntının giderilmesi için Ulusal Muhafızları göreve çağırabilirim
04:55İzmir Metro A.Ş'de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
04:48Rusya'da Samsung'un 61 farklı modelinin satışı yasaklandı
04:18Rusya’nın ilk acil Kovid test üretimi Kırım’da açılacak
03:48Sağlık Bakanlığı: Şehidimizin getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı
03:14Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi
03:08Meteoroloji: Hava sıcaklıkları Pazar gününden itibaren hissedilir derecede azalacak
02:46Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Nazal aşısı sürecini rahat atlattım
02:44Ümit Erdim: Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum