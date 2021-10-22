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İzmir Metro A.Ş'de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
İzmir Metro A.Ş'de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı
Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T04:55+0300
2021-10-22T04:55+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir metro aş
toplu iş sözleşmesi
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Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Giral, İzmir Metro A.Ş 9. dönem toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.Çalışanların yüzünün gülebileceği şekilde görüşmelerin sonlandığını belirten Giral, "Hep baştan da söyledik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylemiyle 'eşit işe eşit ücret.' Geldiğimiz noktada çalışanların yüzü güldü. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde daha iyi şartlarda, daha güzel sözleşmeler imzalamak. Arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun dedik." dedi.Çalışanlardan Tayfun Özçelik, görüşmelerin istedikleri gibi olduğunu ve uzun yıllardır elde edemedikleri kazançları bu sözleşmeyle aldıklarını ifade etti.İlerleyen yıllarda daha iyi sonuçlar alacaklarının teminatının da verildiğini anlatan Özçelik, "Sendikamızın çabaları, bu sonucu almamızda çok büyük etken oldu. Elde edilen kazançtan herkes memnun." diye konuştu.İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle İzmir Metro A.Ş'nin kapısına 12 Ekim'de grev kararı asılmıştı.Giral, yaklaşık 6 ay süren görüşmelerde sonuç elde edilememesi nedeniyle bugün saat 05.00 itibarıyla grev kararını uygulayacaklarını açıklamıştı.
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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir metro aş, toplu iş sözleşmesi

İzmir Metro A.Ş'de Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı

04:55 22.10.2021
© AAİzmir'de metro ve tramvay çalışanları, grev
İzmir'de metro ve tramvay çalışanları, grev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürüttükleri ve 627 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Giral, İzmir Metro A.Ş 9. dönem toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.
Çalışanların yüzünün gülebileceği şekilde görüşmelerin sonlandığını belirten Giral, "Hep baştan da söyledik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylemiyle 'eşit işe eşit ücret.' Geldiğimiz noktada çalışanların yüzü güldü. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde daha iyi şartlarda, daha güzel sözleşmeler imzalamak. Arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun dedik." dedi.
Çalışanlardan Tayfun Özçelik, görüşmelerin istedikleri gibi olduğunu ve uzun yıllardır elde edemedikleri kazançları bu sözleşmeyle aldıklarını ifade etti.
İlerleyen yıllarda daha iyi sonuçlar alacaklarının teminatının da verildiğini anlatan Özçelik, "Sendikamızın çabaları, bu sonucu almamızda çok büyük etken oldu. Elde edilen kazançtan herkes memnun." diye konuştu.
İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle İzmir Metro A.Ş'nin kapısına 12 Ekim'de grev kararı asılmıştı.
Giral, yaklaşık 6 ay süren görüşmelerde sonuç elde edilememesi nedeniyle bugün saat 05.00 itibarıyla grev kararını uygulayacaklarını açıklamıştı.
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