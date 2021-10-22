https://tr.sputniknews.com/20211022/japonya-rusya-ve-cine-ait-helikopterler-nedeniyle-savas-ucaklarini-havalandirdi-1050076393.html

Japonya, Rusya ve Çin’e ait helikopterler nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı

Japonya, Rusya ve Çin’e ait helikopterler nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı

Japonya Kabinesi Genel Sekreter Yardımcısı Yoshihiko Ishizaki, Rusya ve Çin’e ait savaş gemilerinden kalkan birer helikopterin uçuşu nedeniyle Japonya Hava... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T11:27+0300

2021-10-22T11:27+0300

2021-10-22T11:27+0300

savunma

rusya

çin

japonya

savaş gemisi

savaş uçağı

helikopter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050076315_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_2d7f21b0593e08edc658e76449a2c15d.jpg

Tokyo’ya göre, helikopterlerin uçuşu Rusya ve Çin donanmasına ait birer geminin Tsugaru Boğazı’ndan geçmesinin ardından, Japonya’nın Sumisu Adası’ndan 50-100 kilometre uzaklıkta gerçekleştirildi. Daha sonra da Honshu Adaları’nın doğusuna beş adet gemi daha yaklaştı.Ishizaki, “Dün, 21 Ekim’de gemiler İzu Yarımadası’ndaki Sumisu ve Torishima adaları arasından geçti. Daha sonra Sumisu Adası’nın 50-100 kilometre güney batısından gelen Rusya ve Çin’e ait iki geminin üzerinden birer helikopter havalandı” dedi.Helikopterlerin uçuşları nedeniyle Japonya ordusuna ait savaş uçakları havalandırıldı. Ishizaki, Tokyo’nun Japonya sınırları yakınlarındaki Rus ve Çin gemilerinin eylemlerini dikkatle takip ettiğini, gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldığını ifade etti.Rusya ve Çin 14-18 Ekim’de Japon Denizi’nde ortak tatbikat gerçekleştirmişti. Japonya Savunma Bakanlığı daha önce iki orduya ait gemilerin geçişinin tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini, hiçbir sınır ihlalinde bulunulmadığını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211019/japonya-kuzey-korenin-iki-balistik-fuze-denedigini-acikladi-1049955679.html

rusya

çin

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, çin, japonya, savaş gemisi, savaş uçağı, helikopter