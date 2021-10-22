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Japonya, Rusya ve Çin’e ait helikopterler nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı
Japonya, Rusya ve Çin’e ait helikopterler nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı
Japonya Kabinesi Genel Sekreter Yardımcısı Yoshihiko Ishizaki, Rusya ve Çin’e ait savaş gemilerinden kalkan birer helikopterin uçuşu nedeniyle Japonya Hava... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T11:27+0300
2021-10-22T11:27+0300
savunma
rusya
çin
japonya
savaş gemisi
savaş uçağı
helikopter
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Tokyo’ya göre, helikopterlerin uçuşu Rusya ve Çin donanmasına ait birer geminin Tsugaru Boğazı’ndan geçmesinin ardından, Japonya’nın Sumisu Adası’ndan 50-100 kilometre uzaklıkta gerçekleştirildi. Daha sonra da Honshu Adaları’nın doğusuna beş adet gemi daha yaklaştı.Ishizaki, “Dün, 21 Ekim’de gemiler İzu Yarımadası’ndaki Sumisu ve Torishima adaları arasından geçti. Daha sonra Sumisu Adası’nın 50-100 kilometre güney batısından gelen Rusya ve Çin’e ait iki geminin üzerinden birer helikopter havalandı” dedi.Helikopterlerin uçuşları nedeniyle Japonya ordusuna ait savaş uçakları havalandırıldı. Ishizaki, Tokyo’nun Japonya sınırları yakınlarındaki Rus ve Çin gemilerinin eylemlerini dikkatle takip ettiğini, gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldığını ifade etti.Rusya ve Çin 14-18 Ekim’de Japon Denizi’nde ortak tatbikat gerçekleştirmişti. Japonya Savunma Bakanlığı daha önce iki orduya ait gemilerin geçişinin tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini, hiçbir sınır ihlalinde bulunulmadığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211019/japonya-kuzey-korenin-iki-balistik-fuze-denedigini-acikladi-1049955679.html
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rusya, çin, japonya, savaş gemisi, savaş uçağı, helikopter

Japonya, Rusya ve Çin’e ait helikopterler nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı

11:27 22.10.2021
© AFP 2021F-15 - Japon hava kuvvetleri
F-15 - Japon hava kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021
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Japonya Kabinesi Genel Sekreter Yardımcısı Yoshihiko Ishizaki, Rusya ve Çin’e ait savaş gemilerinden kalkan birer helikopterin uçuşu nedeniyle Japonya Hava Kuvvetleri’nin savaş uçaklarının havalandırıldığını söyledi.
Tokyo’ya göre, helikopterlerin uçuşu Rusya ve Çin donanmasına ait birer geminin Tsugaru Boğazı’ndan geçmesinin ardından, Japonya’nın Sumisu Adası’ndan 50-100 kilometre uzaklıkta gerçekleştirildi. Daha sonra da Honshu Adaları’nın doğusuna beş adet gemi daha yaklaştı.
Ishizaki, “Dün, 21 Ekim’de gemiler İzu Yarımadası’ndaki Sumisu ve Torishima adaları arasından geçti. Daha sonra Sumisu Adası’nın 50-100 kilometre güney batısından gelen Rusya ve Çin’e ait iki geminin üzerinden birer helikopter havalandı” dedi.
Helikopterlerin uçuşları nedeniyle Japonya ordusuna ait savaş uçakları havalandırıldı. Ishizaki, Tokyo’nun Japonya sınırları yakınlarındaki Rus ve Çin gemilerinin eylemlerini dikkatle takip ettiğini, gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldığını ifade etti.
Rusya ve Çin 14-18 Ekim’de Japon Denizi’nde ortak tatbikat gerçekleştirmişti. Japonya Savunma Bakanlığı daha önce iki orduya ait gemilerin geçişinin tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini, hiçbir sınır ihlalinde bulunulmadığını bildirmişti.
Kuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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