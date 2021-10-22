Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211022/karacasogutte-2-bin-yillik-tarih-yat-limani-icin-feda-edilmesin-1050067118.html
'Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin'
'Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin'
Yaklaşık 15 yıldır Marmaris'te yaşayan heykeltraş Eray Okkan, Karacasöğüt Mahallesi'nde yapılan yat limanı ile ilgili "2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T00:14+0300
2021-10-22T00:14+0300
akşam postasi
radyo
çevre
atilla güner
marmaris
radyo
arkeolojik kazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050058882_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6e388cc7d59ee378261bc5dfbb9a2bca.jpg
Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin
Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde yapılmakta olan yat limanına, çevreciler ve tarihçilerin itirazını 15 yıldır bölgede yaşayan heykeltraş Eray Okkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Okkan, “Keşke kazık çakmadan önce buradaki tarih için bir çalışma yapılsaydı. 3 metrede bile batıkların bulunduğu bir liman burası” dedi.60 yatlık kapasiteyi 187’ye çıkaracak olan limanla ilgili Okkan’ın anlattıkları şöyle:“Karacasöğüt, milattan önce 300’lü yıllara dayanan derin öyküleri olan bir yer. Kıyı kesiminden 3 metre aşağıda batıklar var. Zamanında batmış olan hiç kazısı yapılmamış batık gemiler var. Burada eğer kurtarma kazısı yapılsaydı çok iyi olurdu.Çünkü şu an burada kazık çakılan bölgede tortunun oluşmasından dolayı tortunun 30 cm altında muhakkak batık veya önemli bir eser bulunabilir. Bir süre sonra bu projeden vazgeçildiği zaman 'arkeolojik bir çalışma yapalım' denildiğinde her şey için çok geç kalınmış olabilir. Bizim endişemiz bu.70 yıl önce İngiliz arkeolog kazmışToprağın 2 bin yıldır koruduğu ortamı küçük bir hatayla yok etmeye hakkımız yok. Projeyi kimse görmediği için kimse ne olacağını tam bilemiyor burada sadece kazıklar çakılıp bir yüzey oluşturmaya çalışıyorlar. Keşke kazıklar çakılmadan önce sismik araştırma yapılsaydı da ondan sonra ne yapılacaksa yapsalardı. En azından tarihçilerin de içi rahat olurdu. Çünkü burası hiç kazısı yapılmamış bir bölge. 1954 Yılında İngiliz arkeologlar tarafından sadece yüzey araştırması yapılmış ve yaptığı araştırmada bulduğu fragmanlarla bugün tarihle ilgili birçok bilgi edinebiliyoruz."
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050058882_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_271a089cf9ef4332f8b95ae508e468a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, çevre, atilla güner, marmaris, radyo, arkeolojik kazı, аудио

'Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin'

00:14 22.10.2021
AKŞAM POSTASI
Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Yaklaşık 15 yıldır Marmaris'te yaşayan heykeltraş Eray Okkan, Karacasöğüt Mahallesi'nde yapılan yat limanı ile ilgili "2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin" dedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde yapılmakta olan yat limanına, çevreciler ve tarihçilerin itirazını 15 yıldır bölgede yaşayan heykeltraş Eray Okkan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Okkan, “Keşke kazık çakmadan önce buradaki tarih için bir çalışma yapılsaydı. 3 metrede bile batıkların bulunduğu bir liman burası” dedi.
60 yatlık kapasiteyi 187’ye çıkaracak olan limanla ilgili Okkan’ın anlattıkları şöyle:
“Karacasöğüt, milattan önce 300’lü yıllara dayanan derin öyküleri olan bir yer. Kıyı kesiminden 3 metre aşağıda batıklar var. Zamanında batmış olan hiç kazısı yapılmamış batık gemiler var. Burada eğer kurtarma kazısı yapılsaydı çok iyi olurdu.Çünkü şu an burada kazık çakılan bölgede tortunun oluşmasından dolayı tortunun 30 cm altında muhakkak batık veya önemli bir eser bulunabilir. Bir süre sonra bu projeden vazgeçildiği zaman 'arkeolojik bir çalışma yapalım' denildiğinde her şey için çok geç kalınmış olabilir. Bizim endişemiz bu.

70 yıl önce İngiliz arkeolog kazmış

Toprağın 2 bin yıldır koruduğu ortamı küçük bir hatayla yok etmeye hakkımız yok. Projeyi kimse görmediği için kimse ne olacağını tam bilemiyor burada sadece kazıklar çakılıp bir yüzey oluşturmaya çalışıyorlar. Keşke kazıklar çakılmadan önce sismik araştırma yapılsaydı da ondan sonra ne yapılacaksa yapsalardı. En azından tarihçilerin de içi rahat olurdu. Çünkü burası hiç kazısı yapılmamış bir bölge. 1954 Yılında İngiliz arkeologlar tarafından sadece yüzey araştırması yapılmış ve yaptığı araştırmada bulduğu fragmanlarla bugün tarihle ilgili birçok bilgi edinebiliyoruz."
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:28Eski İtalya Başbakanı Berlusconi 'Bunga Bunga' partileri dolayısıyla yargılandığı davada beraat etti
01:03Ekonomist Fatih Özatay'dan faiz yorumu: Alınan kararı anlamıyorum, iktisat bilimiyle alakası yok
00:59Ambulans ekibinin mide bulantısı ilacı önererek yanından ayrıldığı kadın inme geçirdi
00:58Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Londra'daki satışı Türkiye'nin girişimiyle durduruldu
00:47Buckingham Sarayı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi
00:42'Küçük Messi': Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti
00:41Saadet Partisi’nden Squid Game’li Merkez Bankası videosu
00:39Kırgızistan Türkiye'den 'Bayraktar TB2' SİHA siparişi verdi
00:30Acun Ilıcalı: Netflix ile rekabet halindeyiz
00:29Barbados cumhuriyet ilanına hazırlanıyor: İlk cumhurbaşkanı Sandra Mason olacak
00:22Fatih Terim: Acele etmeden, stratejimizi uyguladık
00:17Tanıştığı kadınla otele giden şahıs, kadının telefonlarını çalıp kaçarken birinci kattan aşağı düştü
00:14'Karacasöğüt’te 2 bin yıllık tarih, yat limanı için feda edilmesin'
00:14Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlarına yardımda bulunacak
00:03PFDK'dan Altay Bayındır ve Osayi Samuel'e ceza
DünProf. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına 'kara ekran'lı tepki
DünLokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Galatasaray, gruptaki liderliğini pekiştirdi
DünPakistan'da fabrikada patlama: 2 ölü
DünVitor Pereira: Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz
DünCHP'li Öztunç: Doların yükselmesiyle vatandaş fakirleşiyor, AKP'liler zenginleşiyor